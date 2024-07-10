Кыргызстан и Узбекистан готовятся к совместному бизнес-форуму

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Мусы Мураталиевича Джаманбаева с Министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Шавкатовичем Кудратовым

Встреча состоялась по инициативе посольства.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления кыргызского-узбекского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Особо отметили актуальные вопросы по реализации крупных совместных проектов в транспортно-логистической сфере и гидроэнергетике. Также обменялись мнениями по выработке новых перспективных совместных проектов промышленной кооперации и других сферах, представляющий взаимный интерес.

Стороны также обсудили вопросы подготовки и проведения предстоящего кыргызско-узбекского бизнес-форума. Рассмотрена деятельность Узбекско-Кыргызского фонда развития и реализация текущих проектов, а также возможность увеличения уставного капитала Фонда до 200 млн.долл.США.

Стороны также затронули дальнейшие планы по открытию Торговых домов в столицах двух стран.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в самое ближайшее время ВКС на уровне заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики и заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан для всестороннего и предметного обсуждения всех вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также реализации текущих и перспективных проектов.