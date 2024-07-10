Погода
$ 85.48 - 86.07
€ 92.48 - 93.40

Кыргызстан и Узбекистан готовятся к совместному бизнес-форуму

389  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Мусы Мураталиевича Джаманбаева с Министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Шавкатовичем Кудратовым

Встреча состоялась по инициативе посольства.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления кыргызского-узбекского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Особо отметили актуальные вопросы по реализации крупных совместных проектов в транспортно-логистической сфере и гидроэнергетике. Также обменялись мнениями по выработке новых перспективных совместных проектов промышленной кооперации и других сферах, представляющий взаимный интерес.

Стороны также обсудили вопросы подготовки и проведения предстоящего кыргызско-узбекского бизнес-форума. Рассмотрена деятельность Узбекско-Кыргызского фонда развития и реализация текущих проектов, а также возможность увеличения уставного капитала Фонда до 200 млн.долл.США.

Стороны также затронули дальнейшие планы по открытию Торговых домов в столицах двух стран.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в самое ближайшее время ВКС на уровне заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики и заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан для всестороннего и предметного обсуждения всех вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также реализации текущих и перспективных проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438204
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  