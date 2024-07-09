Погода
$ 85.58 - 86.30
€ 92.48 - 93.40

Ключевые решения и горизонты сотрудничества на саммите ШОС

271  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В глобальном масштабе продолжается геополитическая борьба, в которой отчетливо заметен кризис однополярного американоцентричного мира и переход к многополярному мироустройству. В условиях мировых потрясений Центральная Азия работает на тем, чтобы обеспечить себе стабильное экономическое развитие и государственную безопасность за счет выстраивания двусторонних отношений на уровне региона и политики многовекторности. Для государств Центральной Азии было и остается приоритетным сотрудничество с Китаем и Россией, а также многосторонние связи в рамках таких организаций, как ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и другие, пишет snob.kg.

В столице Казахстана прошел двухдневный саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), собравший глав государств региона для обсуждения насущных вопросов, стоящих перед этим важным международным форматом. Организация, отметившая в этом году свое 23-летие, продемонстрировала значительные достижения и определила приоритеты на будущее.

Шанхайская организация сотрудничества является одним из главных инструментов сотрудничества и безопасности в Евразии. На долю десяти государств – членов организации, в которых проживает более 3,5 миллиарда человек, приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли.

Оценивая роль ШОС в современном мире, президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич Жапаров отметил необходимость укрепления многостороннего диалога в условиях глобальных вызовов и взаимосвязанности мировых проблем. Он выразил убеждение, что только через совместные усилия и объединение ресурсов стран можно успешно справляться с вызовами, которые невозможно решить в одиночку.

Саммит в Астане стал первым в истории форматом ШОС+, в который включены страны-наблюдатели и партнеры по идеологии. Данный шаг демонстрирует готовность организации к расширению и углублению международного сотрудничества во всех сферах деятельности. Саммит прошел в атмосфере стратегических дискуссий и дипломатических взаимодействий, сосредоточившись на нескольких ключевых направлениях. Одним из центральных аспектов обсуждений стало углубление экономического сотрудничества и инвестиционной активности в рамках организации. Для Кыргызстана, стремящегося развивать свою экономику через расширение торговых связей и инвестиционные проекты, этот форум представил уникальную платформу для обсуждения перспектив сотрудничества в инфраструктурных проектах, энергетике и торговле.

Тема мероприятия - "Укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию" - особенно актуальна в современной геополитической обстановке. На саммите главы государств и правительств договорились о повышении роли организации в формировании нового справедливого миропорядка на основе взаимного уважения, независимости, равноправия и территориальной целостности. В итоговой декларации подписаны 24 документа о сотрудничестве внутри объединения в разных сферах.

Астанинская декларация подтверждает, что ядром ШОС являются страны Центральной Азии. Главы государств призвали к укреплению глобальной безопасности, сотрудничая с учетом взаимной выгоды и не вмешиваясь во внутренние дела друг друга. Кроме того, участники организации выразили поддержку договору о нераспространении ядерного оружия и призвали к разоружению. Текст декларации затронул конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и движением "Хамас", призывая к прекращению боевых действий и обеспечению гуманитарного доступа в анклав.

Важной темой саммита стало обсуждение экономического сотрудничества в условиях сложившейся глобальной экономической нестабильности. Главы стран ШОС обсудили меры по стимулированию взаимных инвестиций и развитию торговых отношений в регионе. Казахстан, как хозяин саммита, акцентировал внимание на своих успехах в привлечении иностранных инвестиций в различные отрасли экономики, включая энергетику, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство. Президент страны подчеркнул, что "актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС. Очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов".

Большое внимание было уделено вопросу о безопасности и борьбе с терроризмом. Лидеры стран ШОС выразили обеспокоенность усилением террористических угроз в регионе и подтвердили свою готовность к усиленной координации в борьбе с этим явлением. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержание безопасности участников Шанхайской организации сотрудничества остается приоритетной задачей. По его словам, необходимо создание универсального центра реагирования на угрозы в сфере безопасности, что подтверждает приоритетность этого вопроса для организации.

Участие Владимира Путина в саммите ШОС в очередной раз ясно показало провал усилий западной гегемонии по дипломатической и политической изоляции российского лидера. Россия и Китай играют ключевую роль в обеспечении стабильности в Евразии, особенно в Центральной Азии, что проявляется в разработке антитеррористических стратегий и инициатив по экономическому и транспортному сотрудничеству.

В 2024 году одним из ключевых событий для организации стало принятие Белоруссии в ряды полноправных членов организации. Этот шаг вызвал волну интереса у политологов, которые подчеркивают, что включение Белоруссии расширяет географию влияния Шанхайской организации сотрудничества. Организация, которая изначально была задумана как политический союз, теперь расширяет свои границы и на западные регионы, не ограничиваясь только азиатским направлением. Инициатива со стороны Минска подчеркивает значимость ШОС в обеспечении безопасности на всем евразийском континенте и укрепляет ее роль как важного актора в международной политике и экономике.

На фоне политических и экономических обсуждений, лидеры организации не забыли и о культурных аспектах сотрудничества. Они подчеркнули важность продвижения культурных обменов и гуманитарного взаимодействия между народами региона. "Убежден, огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом Большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов. Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров", - отметил президент Казахстана. Участники поддержали инициативы по укреплению образовательного сотрудничества и обмену опытом в области науки и технологий, считая это важным фактором для создания интеллектуального капитала в регионе.

Вопросы охраны окружающей среды и климатических изменений также получили значительное внимание на саммите. Кыргызстан, с его уникальной природной средой и важными водными ресурсами, выступил за активное внедрение экологически устойчивых технологий и подходов к сельскому хозяйству, что способствует сохранению биоразнообразия и борьбе с климатическими вызовами. В Кыргызской Республике был одобрен проект соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что инициативы организации полностью отражают общее стремление к построению стабильного, безопасного и процветающего региона. В своем выступлении он выразил мнение относительно Инициативы Шанхайской организации сотрудничества "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", а также Заявления СГГ ШОС "О принципах добрососедства, доверия и партнерства".

Кроме того, президент Кыргызстана подчеркнул важность инициативы своей страны по созданию Центра по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке. Он призвал к продолжению работы по сокращению торговых барьеров в рамках ШОС для формирования открытой экономики и укрепления многосторонней торговой системы.

Аналитики отметили, что участие Кыргызстана в очередном саммите ШОС, укрепило его роль как необходимого участника в региональной политике и международных отношениях. Для страны, стремящейся к устойчивому развитию и экономическому росту, участие в организации является стратегически важным, открывая новые возможности для интеграции в глобальную экономику и укрепления дипломатических связей.

Саммит ШОС в Астане завершился принятием совместного заявления, в котором отражены общие убеждения и стратегические задачи стран-участников. Лидеры подтвердили свою готовность к дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в различных аспектах, от экономики и безопасности до культуры и экологии. Следующий саммит запланирован на 2025 год в Пекине, где ожидаются новые значимые инициативы и стратегии для дальнейшего развития этого важного регионального формата.

ШОС успешно объединяет сразу четыре страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Взаимное взаимодействие и единство центральноазиатских стран в организации также один из важных гарантов региональной безопасности, ведь Запад может задействовать в своих интересах любые трудности стран ЦА, особенно межнациональные и межрегиональные, чтобы дестабилизировать ситуацию в чувствительном регионе, и подобные попытки были уже неоднократно. И особенно важно то, что совместными усилиями государств-членов ШОС реализовывается многоплановое сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной областях.

Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества продолжает укреплять свою роль в международных отношениях, оставаясь важным фактором стабильности и развития в регионе и за его пределами. Её способность к адаптации к происходящим изменениям и готовность к сотрудничеству делают ШОС ключевым игроком на глобальной арене в XXI веке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438206
Теги:
ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  