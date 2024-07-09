В глобальном масштабе продолжается геополитическая борьба, в которой отчетливо заметен кризис однополярного американоцентричного мира и переход к многополярному мироустройству. В условиях мировых потрясений Центральная Азия работает на тем, чтобы обеспечить себе стабильное экономическое развитие и государственную безопасность за счет выстраивания двусторонних отношений на уровне региона и политики многовекторности. Для государств Центральной Азии было и остается приоритетным сотрудничество с Китаем и Россией, а также многосторонние связи в рамках таких организаций, как ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и другие, пишет snob.kg.

В столице Казахстана прошел двухдневный саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), собравший глав государств региона для обсуждения насущных вопросов, стоящих перед этим важным международным форматом. Организация, отметившая в этом году свое 23-летие, продемонстрировала значительные достижения и определила приоритеты на будущее.

Шанхайская организация сотрудничества является одним из главных инструментов сотрудничества и безопасности в Евразии. На долю десяти государств – членов организации, в которых проживает более 3,5 миллиарда человек, приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли.

Оценивая роль ШОС в современном мире, президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич Жапаров отметил необходимость укрепления многостороннего диалога в условиях глобальных вызовов и взаимосвязанности мировых проблем. Он выразил убеждение, что только через совместные усилия и объединение ресурсов стран можно успешно справляться с вызовами, которые невозможно решить в одиночку.

Саммит в Астане стал первым в истории форматом ШОС+, в который включены страны-наблюдатели и партнеры по идеологии. Данный шаг демонстрирует готовность организации к расширению и углублению международного сотрудничества во всех сферах деятельности. Саммит прошел в атмосфере стратегических дискуссий и дипломатических взаимодействий, сосредоточившись на нескольких ключевых направлениях. Одним из центральных аспектов обсуждений стало углубление экономического сотрудничества и инвестиционной активности в рамках организации. Для Кыргызстана, стремящегося развивать свою экономику через расширение торговых связей и инвестиционные проекты, этот форум представил уникальную платформу для обсуждения перспектив сотрудничества в инфраструктурных проектах, энергетике и торговле.

Тема мероприятия - "Укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию" - особенно актуальна в современной геополитической обстановке. На саммите главы государств и правительств договорились о повышении роли организации в формировании нового справедливого миропорядка на основе взаимного уважения, независимости, равноправия и территориальной целостности. В итоговой декларации подписаны 24 документа о сотрудничестве внутри объединения в разных сферах.

Астанинская декларация подтверждает, что ядром ШОС являются страны Центральной Азии. Главы государств призвали к укреплению глобальной безопасности, сотрудничая с учетом взаимной выгоды и не вмешиваясь во внутренние дела друг друга. Кроме того, участники организации выразили поддержку договору о нераспространении ядерного оружия и призвали к разоружению. Текст декларации затронул конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и движением "Хамас", призывая к прекращению боевых действий и обеспечению гуманитарного доступа в анклав.

Важной темой саммита стало обсуждение экономического сотрудничества в условиях сложившейся глобальной экономической нестабильности. Главы стран ШОС обсудили меры по стимулированию взаимных инвестиций и развитию торговых отношений в регионе. Казахстан, как хозяин саммита, акцентировал внимание на своих успехах в привлечении иностранных инвестиций в различные отрасли экономики, включая энергетику, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство. Президент страны подчеркнул, что "актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС. Очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов".

Большое внимание было уделено вопросу о безопасности и борьбе с терроризмом. Лидеры стран ШОС выразили обеспокоенность усилением террористических угроз в регионе и подтвердили свою готовность к усиленной координации в борьбе с этим явлением. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержание безопасности участников Шанхайской организации сотрудничества остается приоритетной задачей. По его словам, необходимо создание универсального центра реагирования на угрозы в сфере безопасности, что подтверждает приоритетность этого вопроса для организации.

Участие Владимира Путина в саммите ШОС в очередной раз ясно показало провал усилий западной гегемонии по дипломатической и политической изоляции российского лидера. Россия и Китай играют ключевую роль в обеспечении стабильности в Евразии, особенно в Центральной Азии, что проявляется в разработке антитеррористических стратегий и инициатив по экономическому и транспортному сотрудничеству.

В 2024 году одним из ключевых событий для организации стало принятие Белоруссии в ряды полноправных членов организации. Этот шаг вызвал волну интереса у политологов, которые подчеркивают, что включение Белоруссии расширяет географию влияния Шанхайской организации сотрудничества. Организация, которая изначально была задумана как политический союз, теперь расширяет свои границы и на западные регионы, не ограничиваясь только азиатским направлением. Инициатива со стороны Минска подчеркивает значимость ШОС в обеспечении безопасности на всем евразийском континенте и укрепляет ее роль как важного актора в международной политике и экономике.

На фоне политических и экономических обсуждений, лидеры организации не забыли и о культурных аспектах сотрудничества. Они подчеркнули важность продвижения культурных обменов и гуманитарного взаимодействия между народами региона. "Убежден, огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом Большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов. Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров", - отметил президент Казахстана. Участники поддержали инициативы по укреплению образовательного сотрудничества и обмену опытом в области науки и технологий, считая это важным фактором для создания интеллектуального капитала в регионе.

Вопросы охраны окружающей среды и климатических изменений также получили значительное внимание на саммите. Кыргызстан, с его уникальной природной средой и важными водными ресурсами, выступил за активное внедрение экологически устойчивых технологий и подходов к сельскому хозяйству, что способствует сохранению биоразнообразия и борьбе с климатическими вызовами. В Кыргызской Республике был одобрен проект соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что инициативы организации полностью отражают общее стремление к построению стабильного, безопасного и процветающего региона. В своем выступлении он выразил мнение относительно Инициативы Шанхайской организации сотрудничества "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", а также Заявления СГГ ШОС "О принципах добрососедства, доверия и партнерства".

Кроме того, президент Кыргызстана подчеркнул важность инициативы своей страны по созданию Центра по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке. Он призвал к продолжению работы по сокращению торговых барьеров в рамках ШОС для формирования открытой экономики и укрепления многосторонней торговой системы.

Аналитики отметили, что участие Кыргызстана в очередном саммите ШОС, укрепило его роль как необходимого участника в региональной политике и международных отношениях. Для страны, стремящейся к устойчивому развитию и экономическому росту, участие в организации является стратегически важным, открывая новые возможности для интеграции в глобальную экономику и укрепления дипломатических связей.

Саммит ШОС в Астане завершился принятием совместного заявления, в котором отражены общие убеждения и стратегические задачи стран-участников. Лидеры подтвердили свою готовность к дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в различных аспектах, от экономики и безопасности до культуры и экологии. Следующий саммит запланирован на 2025 год в Пекине, где ожидаются новые значимые инициативы и стратегии для дальнейшего развития этого важного регионального формата.

ШОС успешно объединяет сразу четыре страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Взаимное взаимодействие и единство центральноазиатских стран в организации также один из важных гарантов региональной безопасности, ведь Запад может задействовать в своих интересах любые трудности стран ЦА, особенно межнациональные и межрегиональные, чтобы дестабилизировать ситуацию в чувствительном регионе, и подобные попытки были уже неоднократно. И особенно важно то, что совместными усилиями государств-членов ШОС реализовывается многоплановое сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной областях.

Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества продолжает укреплять свою роль в международных отношениях, оставаясь важным фактором стабильности и развития в регионе и за его пределами. Её способность к адаптации к происходящим изменениям и готовность к сотрудничеству делают ШОС ключевым игроком на глобальной арене в XXI веке.