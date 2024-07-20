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Ратифицированы соглашения КР и АБР по реформам школьного образования

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- Светлана Лаптева
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Грантового соглашения (Специальные операции) (Программа развития сектора: Реформа школьного образования) между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, Грантового соглашения (Специальные операции) (Проект развития сектора: Реформа школьного образования) между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, Кредитного соглашения (Обычные операции [льготные]) (Проект развития сектора: Реформа школьного образования)между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, подписанных 21 июля 2023 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 июня 2024 года.

Данные соглашения направлены на совершенствование методов преподавания всех предметов с особым акцентом на науку, технологии, инженерию и математику на уровне школьного и высшего образования.

Соглашениями предусматривается выделение финансовых для оказания поддержки в реализации Программы развития образования в Кыргызской Республике на период 2021-2040 годов, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 года № 200, в части:

- развития цифровой среды, цифрового обучения и доступа к образовательным ресурсам;

- модернизации содержания образования, ориентированного на развитие знаний и компетентностей каждого обучающегося;

- повышения качества подготовки педагогических кадров, развития потенциала педагогических кадров и внедрения эффективной модели профессионального и карьерного роста педагогов;

- профилизации школы, в том числе в математической, естественно-научной, технологической образовательных областях.

В рамках указанных Соглашений Кыргызской Республике будет предоставлена финансовая помощь в размере сорока миллионов долларов США (на грантовой основе - двадцать миллионов долларов США, на кредитной основе - двадцать миллионов долларов США).


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URL: https://www.vb.kg/438381
Теги:
АБР, образование, Кыргызстан
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