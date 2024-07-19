Тазабек Икрамов сложил полномочия депутата Жогорку Кенеша КР после допроса в ГКНБ. Об этом информацию подтвердили в ЦИК.

По какому делу депутата вызывали на допрос пока неизвестно.

ЦИК направит президенту страны предложение о проведении досрочных выборов в Сузакском одномандатном округе №13 для избрания депутата парламента вместо выбывшего Тазабека Икрамова.

Напомним, Тазабек Икрамов избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва по Сузакскому одномандатному округу № 13.

Источник: Кабар