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Тазабек Икрамов сложил полномочия депутата Жогорку Кенеша КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Тазабек Икрамов сложил полномочия депутата Жогорку Кенеша КР после допроса в ГКНБ. Об этом информацию подтвердили в ЦИК.

По какому делу депутата вызывали на допрос пока неизвестно.

ЦИК направит президенту страны предложение о проведении досрочных выборов в Сузакском одномандатном округе №13 для избрания депутата парламента вместо выбывшего Тазабека Икрамова.

Напомним, Тазабек Икрамов избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва по Сузакскому одномандатному округу № 13.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438428
Теги:
Тазабек Икрамов, Жогорку Кенеш, Депутат
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