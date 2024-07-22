Погода
$ 84.33 - 85.20
€ 91.62 - 92.62

Джо Байден назвал своим преемником в президентской гонке Камалу Харрис

264  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вслед за заявлением о том, что он выбывает из гонки, Байден разместил сообщение, в котором выразил безусловную поддержку Харрис в качестве нового кандидата от демократов. Партии этот шаг еще предстоит обсудить

Нынешний глава администрации США Джо Байден, заявив о намерении покинуть президентскую гонку, назвал Камалу Харрис своим преемником на выборах. Об этом он написал в своем блоге в социальной сети X.

Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

"Моим самым первым решением в качестве кандидата от [Демократической] партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуре Камалы от нашей партии в этом году", - написал он.

Также Байден разместил заявление о снятии его кандидатуры, что, по его словам, соответствует интересам США и Демократической партии.

Как ранее отмечала The Washington Post, в последнее время все больше членов Демократической партии США заявляли о готовности к замене президента Байдена на Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства.

Прежде демократы сомневались насчет политической самостоятельности Харрис, отчасти основываясь на ее непопулярности перед президентскими выборами в 2020 году, на которых она пыталась выдвинуться от демократов.

За время работы Харрис на посту вице-президента ее популярность не выросла: ее антирейтинг в 2023 году достиг 49% - это рекордный уровень неприязни за всю историю отслеживания рейтинга вице-президентов, выяснил NBC.

В то же время, отмечала WP, сейчас Харрис могла бы вернуть поддержку демократов среди тех групп американцев, чьи симпатии к Байдену угасли: чернокожих, молодежи и женщин. По мнению некоторых собеседников газеты, также она способна склонить на свою сторону тех, кто разочарован позицией Белого дома по войне Израиля с ХАМАС.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.

Источник: РБК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438467
Теги:
выборы, США, Джозеф Байден
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  