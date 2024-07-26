Узбекистан готов выращивать скот на территории Кыргызстана

Начальник Управления сотрудничества со странами СНГ и Центральной Азии Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Бобур Расулов рассказал, что Узбекистан предложил Кыргызстану создать кластер, и выращивать скот на территории Кыргызстана для поставок в Узбекистан.

Узбекистан заинтересован в разведении мелкого рогатого скота в Кыргызстане, сообщил начальник Управления сотрудничества со странами - пояснил он выступая в пресс-центре "Sputnik Кыргызстан" по окончании визита президента Кыргызстана в Узбекистан и кыргызско-узбекского делового форума.

"Мы предлагали кыргызстанским коллегам создать кластер. Если вы предоставите землю нашему бизнесмену в Кыргызстане для выращивания скота и поставок его в РУз по "зеленому" коридору, мы этим займемся", - сказал Расулов.

Он отметил, что в Кыргызстане больше миллиона голов крупного рогатого и 6 миллионов голов мелкого рогатого скота.

"Благо у вас есть все возможности. В сфере животноводства с точки зрения технологий и самодостаточности вы впереди нас", - отметил начальник управления.