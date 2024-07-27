ООН о положении в области продовольственной безопасности и питании в мире

Доклад ООН о положении дел в области продовольственной безопасности и питания в мире, приводит тревожные цифры: согласно отчету, в 2023 году в мире голодал каждый одиннадцатый человек, а в Африке – каждый пятый. Мир отброшен на 15 лет назад, а масштабы недоедания вернулись к показателям 2008–2009 годов.

"Согласно докладу ООН, на фоне углубления глобального кризиса число голодающих остается неизменно высоким уже три года подряд. В 2023 году в мире голодал каждый одиннадцатый человек, а в Африке – каждый пятый

Если текущие тенденции сохранятся, то в 2030 году от хронического недоедания будут страдать примерно 582 млн человек, причем половина из них – в Африке.

Рио-де-Жанейро – Согласно последнему докладу "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ), опубликованному сегодня пятью специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, в 2023 году число голодающих в мире составляло примерно 733 млн человек: это каждый одиннадцатый в мире и каждый пятый в Африке.

В ежегодном докладе, представленном в этом году в ходе совещания на уровне министров Целевой группы Глобального альянса "Группы двадцати" против голода и нищеты в Бразилии, содержится предупреждение о том, что мир значительно отстает в достижении цели в области устойчивого развития (ЦУР) 2, "Ликвидация голода", к 2030 году. В докладе говорится, что мир отброшен на 15 лет назад, а масштабы недоедания вернулись к показателям 2008–2009 годов.

Несмотря на определенный прогресс в отдельных областях, таких как отставание в росте и исключительно грудное вскармливание, тревожно высокое число людей по-прежнему сталкивается с проблемой отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания, поскольку число голодающих в мире не снижается уже три года подряд: в 2023 году недоедало от 713 до 757 млн человек – если взять среднюю величину (733 млн), то это примерно на 152 млн больше, чем в 2019 году.

В зависимости от региона тенденции существенно различаются: доля голодающего населения продолжает расти в Африке (20,4 процента), остается неизменной в Азии (8,1 процента), хотя это и представляет собой серьезную проблему, поскольку в этом регионе живет более половины голодающих всего мира, и снижается в Латинской Америке (6,2 процента). В 2022–2023 годах ситуация с голодом ухудшилась в Западной Азии, Карибском бассейне и большинстве африканских субрегионов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что если текущие тенденции сохранятся, то в 2030 году от хронического недоедания будут страдать примерно 582 млн человек, причем половина из них – в Африке. Эти прогнозная цифра очень схожа с показателем 2015 года, когда были приняты цели в области устойчивого развития; это тревожный признак того, что прогресс застопорился.

Другие основные выводы

В докладе подчеркивается, что у миллиардов людей по-прежнему нет доступа к достаточному питанию. В 2023 году во всем мире в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности жили около 2,33 млрд человек, и эта цифра практически не изменилась после резкого роста в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Среди них более 864 млн человек жили в условиях острого отсутствия продовольственной безопасности, подчас оставаясь без еды в течение одного или нескольких дней. С 2020 года эта цифра остается неизменно высокой, и хотя в Латинской Америке ситуация улучшилась, она остается проблематичной в других регионах, особенно в Африке, где 58 процентов населения живут в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности.

Другой большой проблемой, затрагивающей более трети населения планеты, остается отсутствие экономического доступа к здоровому питанию. На основании новых данных о ценах на продовольствие и усовершенствованных методик расчета в публикации делается вывод о том, что в 2022 году здоровое питание не могли позволить себе более 2,8 млрд человек. Это неравенство наиболее заметно в странах с низким уровнем дохода, где здоровое питание не могут позволить себе 71,5 процента населения, в то время как в странах с высоким уровнем дохода этот показатель составляет 6,3 процента. Примечательно, что в Азии, Северной Америке и Европе этот показатель упал ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии, в то время как в Африке он значительно вырос.

Уровень исключительно грудного вскармливания младенцев вырос до 48 процентов, однако достичь глобальных целей в области питания будет непросто. Распространенность низкой массы тела при рождении остается на уровне 15 процентов, а уровень отставания в росте среди детей до пяти лет, хотя он и снизился до 22,3 процента, все еще превышает целевые показатели. При этом распространенность истощения среди детей практически не снизилась, а распространенность анемии у женщин в возрасте 15–49 лет выросла.

Кроме того, согласно последним оценкам, в течение последних десяти лет стабильно росла распространенность ожирения у взрослых: с 12,1 процента (2012 год) до 15,8 процента (2022 год). Согласно прогнозам, к 2030 году в мире будет насчитываться более 1,2 млрд взрослых людей, страдающих ожирением. Во всем мире и во всех возрастных группах также резко выросли масштабы недостаточности питания в сочетании с избыточным весом и ожирением. За последние 20 лет распространенность истощения и недостаточного веса снизилась, а распространенность ожирения существенно выросла.

Пять специализированных учреждений отмечают, что эти тенденции свидетельствуют о сложности проблемы неполноценного питания во всех его формах и о настоятельной необходимости принятия целенаправленных мер, поскольку мир отстает от достижения всех семи глобальных целей в области питания к 2030 году.

Отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное питание усугубляются под воздействием целого ряда факторов, включая сохраняющуюся инфляцию продовольственных цен, которая продолжает сводить на нет экономические достижения большого количества людей во многих странах. Все чаще и сильнее ощущается воздействие конфликтов, последствий изменения климата и экономических спадов. Сочетаясь с такими исходными факторами, как экономическая недоступность здорового питания, нездоровая продовольственная среда и сохраняющееся неравенство, эти проблемы возникают одновременно и взаимно усиливают свое негативное воздействие.

Финансирование деятельности по ликвидации голода

Тема доклада этого года – "Финансирование деятельности по ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и всех форм неполноценного питания" – свидетельствует о том, что достижение ЦУР 2 "Ликвидация голода" требует комплексного подхода, включающего преобразование и укрепление агропродовольственных систем, устранение неравенства и обеспечение физически и экономически доступного здорового питания для всех. В докладе содержится призыв увеличить объем финансирования и повысить его экономическую эффективность, а также дается четкое и стандартизированное определение финансирования продовольственной безопасности и питания.

Главы пяти агентств ООН (Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, Председатель МФСР Альваро Ларио, Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, Директор-исполнитель ВПП Синди Маккейн и Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус) пишут в предисловии к докладу: "Одним из наших главных приоритетов должны стать оценка разрыва в финансировании деятельности по обеспечению продовольственной безопасности и питания и задействование инновационных способов его преодоления. Реализация мер политики, законов и мероприятий, направленных на искоренение голода, обеспечение всему человечеству доступа к безопасной, питательной пище в достаточном количестве (задача 1 ЦУР 2) и ликвидацию всех форм неполноценного питания (задача 2 ЦУР 2), требует мобилизации значительного объема ресурсов. Мы не только инвестируем в будущее, но и выполняем свое обязательство. Мы стремимся гарантировать нынешнему и будущим поколениям право на достаточное продовольствие и питание".

Как было отмечено на недавнем мероприятии в рамках Политического форума высокого уровня в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, в докладе подчеркивается, что в свете надвигающего дефицита финансирования необходимы инновационные, справедливые решения, особенно для стран, которые сталкиваются с высоким уровнем голода и неполноценного питания, усугубляемыми последствиями изменения климата.

Страны, которым наиболее остро необходимо увеличение финансирования, очень сложно получить его. Из 119 проанализированных стран с низким и средним уровнем дохода примерно 63 процента имеют ограниченный или умеренный доступ к финансированию. Кроме того, большинство этих стран (74 процента) подвержены влиянию одного или нескольких основных факторов, способствующих отсутствию продовольственной безопасности и неполноценному питанию. Для устранения этого пробела и укрепления глобальных механизмов в области продовольственной безопасности и питания жизненно необходимы скоординированные усилия по гармонизации данных, укреплению устойчивости к рискам и повышению прозрачности.

Цитаты

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй: "Задача преобразования агропродовольственных систем сейчас актуальна как никогда, поскольку перед нами стоит насущная необходимость достичь ЦУР всего за шесть лет. ФАО по-прежнему готова содействовать странам в их усилиях по искоренению голода и обеспечению всеобщей продовольственной безопасности. Мы будем сотрудничать со всеми партнерами и в рамках всех подходов, в том числе с Глобальным альянсом "Группы двадцати" против голода и нищеты, чтобы скорее добиться необходимых изменений. Мы должны вместе внедрять инновации и сотрудничать, чтобы создать эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к внешним воздействиям и устойчивые агропродовольственные системы, способные лучше противостоять будущим потрясениям на благо лучшего мира".

Председатель МФСР Альваро Ларио: "Доказано, что кратчайший путь к избавлению от голода и нищеты лежит через инвестиции в сельское хозяйство в сельских районах. Однако общемировая и финансовая ситуация значительно усложнилась с 2015 года, когда были приняты цели в области устойчивого развития. Чтобы покончить с голодом и неполноценным питанием, нам необходимо вкладывать больше средств – и делать это более рационально. Мы должны привлечь в систему новые деньги из частного сектора и вернуть интерес к масштабной реформе глобальной финансовой системы, который был присущ периоду пандемии, что позволит обеспечить более дешевое финансирование для стран, которые нуждаются в нем больше всего".

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел: "Неполноценное питание отрицательно влияет на выживаемость детей, их физический рост и развитие мозга. За последние два десятилетия глобальные показатели отставания в росте у детей снизились на треть, или на 55 млн, что свидетельствует о том, что инвестиции в обеспечение питанием матерей и детей приносят свои плоды. Однако во всем мире каждый четвертый ребенок в возрасте до пяти лет недоедает, что может причинить долгосрочный вред его здоровью. Мы должны срочно увеличить финансирование, чтобы покончить с неполноценным питанием. Мир может и должен это сделать. Это не только наш моральный долг, но и разумная инвестиция в будущее".

Директор-исполнитель ВПП Синди Маккейн: "Свободное от голода будущее возможно, если мы сможем мобилизовать ресурсы и политическую волю, которые необходимо направить в проверенные долгосрочные решения. Я призываю лидеров стран "Группы двадцати" последовать примеру Бразилии и уделить приоритетное внимание масштабным глобальным действиям по борьбе с голодом и нищетой, – подчеркнула Директор-исполнитель ВПП Синди Маккейн. – Положить конец отсутствию продовольственной безопасности можно с помощью имеющихся у нас технологий и ноу-хау, но для обеспечения инвестиций в них в соответствующем масштабе нам срочно нужны средства. ВПП готова активизировать сотрудничество с правительствами и партнерами для устранения первопричин голода, укрепления систем социальной защиты и поддержки устойчивого развития, чтобы каждая семья могла жить в достойных условиях".

Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус: "Прогресс, которого мы добились в снижении показателей отставания в росте и увеличении распространенности исключительно грудного вскармливания, показывает, что стоящие перед нами задачи выполнимы. Эти достижения должны побуждать нас облегчать ежедневные страдания миллионов людей по всему миру из-за голода, отсутствия продовольственной безопасности, нездорового и неполноценного питания. Для устойчивого производства полезных и безопасных пищевых продуктов необходимы значительные инвестиции, но они гораздо меньше тех издержек, которые понесут экономика и общество, если мы ничего не предпримем".

К сведению редактора: доклад СОФИ

Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" готовится ежегодно совместными усилиями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 1999 года в нем отслеживается и анализируется мировой прогресс в деле искоренения голода, достижения продовольственной безопасности и улучшения качества питания. В нем также подробно рассматриваются основные проблемы, препятствующие достижению этих целей в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Доклад рассчитан на широкую аудиторию, в том числе на разработчиков политики, представителей международных организаций, научных учреждений и широкой общественности.

Тема этого года своевременна и актуальна в свете предстоящего Саммита будущего и четвертой Международной конференции по финансированию развития в 2025 году."