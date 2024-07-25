Кыргызстан, как партнер Китая, становится новой целью геополитических игр

Как только завершиться строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, соединив Китай с Европой через нашу республику, резко поменяется геополитическая ситуация, а Кыргызстан станет одним из ключевых игроков в глобальных процессах. Риски очень серьезные, мы входим в зону турбулентности. Об этом на круглом столе "Стратегическое партнерство Кыргызстана и Китая в рамках ШОС в новую эпоху" заявил политолог Марс Сариев.

По словам политолога, то, что Китай будет прокладывать железную дорогу, а также развивает проект "Один пояс – один путь" вызывало тектонические сдвиги на всем континенте. И контрпартнеры Китая запускают обратные процессы.

"На последнем заседании НАТО в Вашингтоне было четко сказано, что их противником становится Китай. Мы знаем, что в 2027 году Китай полностью перевооружит свою армию. По прогнозам западных аналитиков, к 2030 году КНР станет державой номер один, обогнав США. И если КР становится одним из узлов строительства этой железной дороги, мы вступаем в глобальную геополитическую игру. Тем более, что Китай воспринимает Россию и Центральную Азию как тыл. Большинство морских портов для Поднебесной сейчас заблокированы. Остаются только сухопутные маршруты. Строительство железной дороги через Кыргызстан является теми артериями, которые трудно будет перекрыть и контролировать", - уверен Сариев.

Политолог отметил, что его тревожит подход, которые осуществляют западные авторы.

"В частности, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в Израиле. Именно такой алгоритм может быть применен в отношении Центральной Азии. По данным Минобороны РФ, на данный момент более 500 тыс. боевиков концентрируется на границе Афганистана. Это ИГИЛ, "Аль-Каида", "Движение Восточного Туркестана" и др. Все эти группировки не контролируются центральной властью талибов. Они очень хорошо вооружены, оснащены и готовы в любой момент атаковать по сигналу. Основное направление – Таджикистан с выходом на Ферганскую долину. Все процессы, которые будут происходить, случатся внезапно. Мы тоже должны переходить к проактивной позиции, на проектный режим, создавать свои контрпроекты и работать на опережение, чтобы потом не оказаться в ситуации тяжелого геополитического кризиса", - заключил Марс Сариев.

Отметим, мероприятие организовано по инициативе политолога Амантура Манапбаева.