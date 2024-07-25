"Вторжение в ЦА неминуемо произойдет. Тревожная ситуация нарастает"

Последние события, такие как попытка госпереворота в КР ко Дню Независимости, аресты религиозных экстремистов, которые участились как в Кыргызстане, так и Казахстане, показывает, что тревожная ситуация нарастает. Мы должны быть начеку. Об этом изданию VB.KG заявил политолог Марс Сариев.

По его словам, аналитики настроены скептически. Они считают, что вторжение в ЦА неминуемо произойдет. Мобильные группы боевиков, находящиеся сейчас у границ Средней Азии в Афганистане, хорошо оснащены, имеют боевой опыт и большая их часть – выходцы из стран ЦА.

"Здесь при таком раскладе еще поднимутся "спящие ячейки". Наши власти это понимают, идет усиление и оснащение армии. Последние военные учения государств в этом ключе весьма актуальны. Намечается еще около пяти-шести военных учений и по линии стран ОДКБ. В том числе, два крупных – на территории Кыргызстана. Эта попытка стран ЦА продемонстрировать, что в случае военной опасности мобилизуются все страны, что должно обезвредить контрпартнеров, заинтересованных в дестабилизации региона. Ведь украинский кризис идет к концу, соответственно, сильно возрастает риск дестабилизации ЦА. Нужно прилагать совместные усилия для сохранения мира в регионе", - заключил Марс Сариев.