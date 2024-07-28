Открытие Олимпиады в Париже показало крах христианской цивилизации

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала отчетливым свидетельством краха цивилизации и христианской культуры в Западной Европе, пишет EADaily.

Такой вывод делает в своем материале греческий портал Pronews. Отмечается, что ярким признаком этого краха стала сцена, в которой трансвеститы изображали тайную вечерю.

"Всплеск негативных эмоций вызвало участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за… Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере. Это наглядно показывает полный крах западной цивилизации, трансформацию праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров", - говорится в статье.

Также публикуется высказывание депутата Европарламента Марион Марешаль, племянницы одной из лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Она не скрывала своего гнева по поводу церемонии открытия Олимпиады и обратилась ко всем христианам мира с заверением, что "это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию".

Ранее EADaily сообщало, что на церемонии открытия Олимпийских игр - 2024 в Париже знаменитый флаг с пятью кольцами подняли в перевернутом виде.