Ким Чен Ын лично руководил эвакуацией жителей после мощного ливня

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления. Об этом пишет ЦТАК.

По данным агентства, в северных районах страны прошёл рекордно сильный ливень, в результате чего уровень воды реки Амнок значительно превысил опасную планку и более 5 тыс. жителей остались изолированы в районах с риском затопления.

Отмечается, что северокорейский лидер посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто.

Ранее в Китае эвакуировали более 150 тыс. человек из-за тайфуна "Гаеми".

Кроме того, минимум шесть человек погибли в результате оползня в Центральном Китае.

Источник: russian.rt.com