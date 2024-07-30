Погода
$ 83.55 - 84.17
€ 90.43 - 91.42

КР и РК обсудили график использования воды на реках Чу и Талас

177  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области прошло 34-ое заседание Комиссии Кыргызской Республики и Республики Казахстан по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР - директор Cлужбы водных ресурсов Алмазбек Сокеев. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Кыргызская делегация совместно с казахстанской делегацией обсудили вопросы о ходе выполнения графиков водозабора по межгосударственным источникам и объектам на реках Чу и Талас, об объёмах выполненных работ на объектах межгосударственного пользования на реках Чу и Талас по состоянию на 20 июля 2024 г., о долевом софинансировании Республики Казахстан на эксплуатацию и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас от 21 января 2000 года, о разработке двустороннего документа о режиме управления и использования Чумышского гидротехнического узла на реке Чу и ряд других вопросов,

По итогам встречи был подписан протокол 34-го заседания Комиссии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438663
Теги:
вода, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  