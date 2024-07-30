КР и РК обсудили график использования воды на реках Чу и Талас

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области прошло 34-ое заседание Комиссии Кыргызской Республики и Республики Казахстан по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР - директор Cлужбы водных ресурсов Алмазбек Сокеев. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Кыргызская делегация совместно с казахстанской делегацией обсудили вопросы о ходе выполнения графиков водозабора по межгосударственным источникам и объектам на реках Чу и Талас, об объёмах выполненных работ на объектах межгосударственного пользования на реках Чу и Талас по состоянию на 20 июля 2024 г., о долевом софинансировании Республики Казахстан на эксплуатацию и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас от 21 января 2000 года, о разработке двустороннего документа о режиме управления и использования Чумышского гидротехнического узла на реке Чу и ряд других вопросов,

По итогам встречи был подписан протокол 34-го заседания Комиссии.