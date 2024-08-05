Экономист Улан Адамалиев призвал совершить "белую революцию" в Кыргызстане

Анализ и исследование ситуации с молочным производством в Кыргызстане, предложенные экономистом Уланом Адамалиевым, обнажают проблему в этой сфере и отвечают на ряд вопросов. Согласно его работе, фермеры молочного животноводства Кыргызстана не ценят свой труд, зачастую, работая себе в убыток.

"И это патовая ситуация, постольку животноводство дает 60% от ВВП сельского хозяйства КР и имеет большой потенциал - является локомотивом развития всего сельского хозяйства. И выход есть - это справедливая закупочная цена на молоко по формуле 70%-20%-10%. Фермеры получают 70% от цены на прилавках магазинов, 20% получают переработчики молока и 10% получают розничные торговые организации. Именно такая схема позволила Индии провести так называемую "белую революцию" и вывела страну в мировые лидеры молочной промышленности. Не пора ли и нам задуматься о переменах?", - задается вопросом эксперт.

Экономист прежде всего перечислил ряд проблем, которые ограничивают рост и развитие молочной отрасли в стране.

"1. Низкая продуктивность скота: Продуктивность коров в Кыргызстане остается на низком уровне из-за отсутствия современных методов разведения и генетической селекции. Это приводит к тому, что удои молока значительно ниже, чем в развитых странах. Высокоудойные породы коров являются для большинства фермеров недоступными в финансовом плане.

2. Недостаток современных технологий: Фермеры часто используют устаревшие методы ухода за скотом и доения, что негативно сказывается на качестве и количестве производимого молока. Недостаток современных доильных аппаратов и систем управления стадом также препятствует росту производительности.

3. Финансовые трудности: Молочные фермеры сталкиваются с недостатком финансовых ресурсов и трудностями в доступе к кредитам, что ограничивает их возможности для инвестиций в улучшение своих хозяйств.

4. Ветеринарные услуги: Недостаток качественных ветеринарных услуг и вакцинации приводит к распространению болезней среди скота, что уменьшает продуктивность и увеличивает смертность.

5. Климатические условия: Суровые зимние условия и сезонные колебания погоды оказывают значительное влияние на производство молока. Фермеры сталкиваются с проблемами по обеспечению своих животных кормами и водой в течение года", - пишет Улан Адамалиев.

Еще одной из причин экономической неустойчивости в молочной отрасли являются и закупочные цены.

"Себестоимость производства молока у фермеров в Кыргызстане составляет примерно 18-25 сомов за литр. Это значение включает затраты на корм, ветеринарные услуги, и другие переменные и фиксированные расходы. При этом фермеры не считают свои трудозатраты и стоимость корма заготовленного своими силами. Проблема в том, что фермеры не учитывают всех своих побочных затрат на производство молока.

Закупочная цена молока варьируется, но обычно составляет около 25-30 сомов за литр. Таким образом, маржа прибыли для фермеров остается крайне низкой, что препятствует их инвестициям в модернизацию и расширение хозяйств. Фактически сегодня фермеры не имеют прибыли с молока, часто работают в убыток. Для большинства фермеров это способ получения наличных денег на повседневные расходы, проще говоря монетизирование своего труда. Поэтому для многих фермеров выгоднее потреблять самим молоко как высокоценный пищевой продукт чем отдавать его за бесценок. У производителей молока нет значительной прибыли и стимула чтобы они могли их вкладывать в развитие - в покупку породистого скота, в заготовку более эффективного корма и так далее.

Для обеспечения устойчивого развития молочного производства закупочная цена на молоко должна составлять не менее 70% от розничной цены на прилавке. В большинстве развитых стран этот показатель достигает именно такого уровня. Например:

1. Канада: Закупочная цена составляет около 60-70% от розничной цены (CDC-CCL).

2. Европа: В Европе закупочные цены на сырое молоко составляют около 50% от розничной цены (European Commission) (AHDB).

3. США и Новая Зеландия: Закупочные цены варьируются в пределах 33-36 центов за килограмм, что также составляет значительную часть розничной цены (European Commission) (Milk Value Portal).

У нас же большую часть от цены забирает переработчик. Для обеспечения рентабельности молочного производства в Кыргызстане необходимо, чтобы закупочная цена на молоко составляла 70% от розничной цены на прилавке. Это позволит фермерам покрывать свои издержки и получать достаточную прибыль для инвестиций в модернизацию и расширение хозяйств. Без справедливых закупочных цен молочное производство будет оставаться нерентабельным, что приведет к снижению объемов производства и ухудшению экономической ситуации в сельских районах.

Необходимо чтобы соответственные организации и антимонопольный комитет строго следили за соблюдением данной формулы справедливой цены на молоко, вместо того чтобы быть статистами.

Кроме этого, необходимы комплексные меры по улучшению условий для молочных фермеров, включая государственную поддержку, развитие инфраструктуры, внедрение современных технологий и улучшение доступа к финансам. Это позволит Кыргызстану достичь устойчивого роста и развития молочного сектора, улучшив благосостояние сельского населения и обеспечив продовольственную безопасность страны", - добавил Улан Адамалиев.

По словам эксперта, примером успешного решения проблем молочного животноводства является "белая революция" в Индии, также известная как операция "Поток" (Operation Flood). Этот проект начался в 1970 году и кардинально изменил молочную промышленность страны.

"Основными аспектами "белой революции" являлись:

1. Организация кооперативов: Фермеры были объединены в кооперативы, что позволило им получать более справедливые цены за свое молоко.

2. Инфраструктурное развитие: Создание молокоприемных пунктов, перерабатывающих заводов и хранилищ.

3. Технологические инновации: Внедрение современных методов разведения и ухода за скотом.

4. Финансирование и поддержка: Финансовая поддержка проекта осуществлялась за счет займов и грантов от международных организаций, таких как Всемирный банк.

В результате "белой революции" Индия стала одним из крупнейших производителей молока в мире, обеспечив самодостаточность страны в производстве молока и улучшив жизнь миллионов фермеров. В Индии вывели формулу, которую они назвали справедливой закупочной ценой на молоко: 70%-20%-10%. То есть фермеры получают 70% от цены на прилавках магазинов, 20% получают переработчики молока и 10% получают розничные торговые организации. И это им позволило резко поднять объем производства молока и его качество, потому что производство молока стало прибыльным и фермеры начали вкладываться в увеличение объемов и качества молока", - говорится в анализе экономиста.