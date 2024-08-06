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Криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге вернули в Казахстан

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- Светлана Лаптева
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Агентство по финмониторингу РК первым в СНГ вернуло из-за рубежа в Казахстан криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале агентства, в мировой практике схожих результатов добились единичные страны. "Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение двух с половиной месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus", которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте", - говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что вкладчиков пирамиды выявили в 12 регионах Казахстана. Свои деньги в пирамиду вложили более 2,5 тыс. человек. Отмечается, что столичного организатора финпирамиды уже приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. "В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение АФМ, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы", - рассказали подробности в агентстве.

Похищенные средства уже переведены на спецсчет АФМ, в дальнейшем они будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что в 10 регионах Казахстана возбудили уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus. В АФМ сообщали, что представитель в Казахстане принимала деньги на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем - производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top. В полицию с заявлением обратилось больше 1,7 тыс. казахстанцев.

Признаки финансовой пирамиды Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.


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URL: https://www.vb.kg/438760
Теги:
Казахстан
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