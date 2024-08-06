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Экс-замглавы Нарынской области построил зону отдыха на лесных землях

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ГКНБ выявил факт самовольного захвата 160,9 га территории земель Ат-Башинского лесхоза, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ, А.И.А. будучи первым заместителем губернатора Нарынской области в период с 2005 года по 2007 год получил в безвозмездное пользование 160,9 га земли на участке "Чар" лесного хозяйства Ат-Башинского района Нарынской области.

И с 2007 года по настоящее время за пользования данным участкам, каких-либо обязательных платежей в бюджет не производил.

Более того, без изменения целевого назначения и без разрешительных документов возведены гостиница, ресторан, баня и другие здания, сооружения, которые использовались им в коммерческих целях в туристической отрасли.

По результатам проверки, ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 п.2 УК Кыргызской Республики А.И.А. задержан и заключен под стражу в СИЗО, на период следствия.

По имеющимся архивным данным, в период с 2005 по 2007 года должность первого заместителя главы областной администрации – губернатора Нарынской области занимал Абдыгазиев Исабек.


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URL: https://www.vb.kg/438792
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Нарынская область
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