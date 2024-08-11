"Кыргызстан может оказать помощь жителям Курской области"

В связи с тяжелыми боями в Курской области и сложившейся нелегкой гуманитарной ситуацией в вышеназванном российском регионе, Кыргызстан может в качестве жеста доброй воли оказать помощь беженцам и жителям пострадавших населенных пунктов. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политический эксперт Медербек Корганбаев.

По его словам, данная помощь заключается в доставке продовольствия, медикаментов, средств гигиены, питьевой воды и мелких предметов быта.

"Даже караван поддержки на несколько сотен или тысяч человек в подобной ситуации играет немалую роль. Ведь во время начавшихся боевых действий некоторые жители Курской области в спешке покинули район проживания, практически остались без элементарных вещей, продуктов питания и предметов жизнедеятельности, кто-то потерял дом и родных. Правительство Кыргызстана может организовать доставку помощи совместно с кыргызской диаспорой. Также очень важно оказать поддержку детям пострадавших семей, раненым мирным жителям и пригласить их на отдых на Иссык-Куль. Конечно, Кыргызстан не в состоянии оказать масштабную помощь российским гражданам, но даже вышеуказанная поддержка очень многое значит. Доставить несколько тонн продуктов и воды, приютить несколько десятков семей из Курской области в санаториях Иссык-Куля под силу кыргызским властям", - сказал Корганбаев.