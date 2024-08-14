Новая авиакомпания в Кыргызстане запускает рейсы: цены и расписание

В Кыргызстане начала свою работу новая авиакомпания - ОсОО "Авиакомпания Асман Эйрлайнс". Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Манас. По ее данным, авиакомпания предлагает перелеты на современных канадских самолетах Dash8-402 (Q400). С 27 сентября авиакомпания начнет обслуживать следующие направления:

Бишкек - Ош и обратно,

Бишкек - Исфана и обратно,

Бишкек - Баткен и обратно,

Бишкек - Джалал-Абад и обратно,

Бишкек - Талас - Ош и обратно,

Бишкек - Кербен - Ош и обратно,

Бишкек - Казарман - Ош и обратно.

Билеты можно приобрести на сайте компании или через мобильное приложение. Стоимость билетов начинается от 2500 сом в зависимости от направления. Авиакомпания предлагает три тарифа:

"Супер эконом": ручная кладь до 7 кг (багаж не включен).

"Полный эконом": ручная кладь до 7 кг и багаж до 15 кг.

"Flex": ручная кладь до 7 кг, багаж до 15 кг, регистрация на рейс вне очереди и выбор места.

Справка: Asman Airlines является дочерней компанией ОАО "Международный Аэропорт Манас" и стремится способствовать развитию туризма и экономики Кыргызстана.