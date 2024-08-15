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Кыргызстанец в России стал героем, спасая ребенка, оставленного матерью

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В Нижневартовске кыргызстанец спас трехлетнего мальчика, которого мать привязала к мебели и оставила одного в квартире. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Чуть не закончился трагедией беспечный поступок молодой матери-одиночки из Нижневартовска. Женщина привязала своего трехлетнего сына к мебели и ушла. В какой-то момент мальчик забрался на подоконник и начал выкидывать из окна восьмого этажа вещи, при этом окно было открыто нараспашку и малыш в любой момент мог выпасть. К счастью, его заметил прохожий. Мужчина решился на настоящий геройский подвиг. От соседа с 9 этажа по привязанной к нему веревке он спустился в квартиру к мальчику, отвязал его и дождался приезда полиции.

- В Нижневартовске сотрудники полиции проводят проверку по факту оставления малолетнего ребенка матерью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о привлечении гражданки к установленной законом ответственности. Трагедию удалось избежать благодаря неравнодушным гражданам, вовремя сообщившим о случившемся в полицию и пришедшим на помощь ребенку, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

В полиции сообщили, что малыша спас Аман Батырбеков. Рискнувшему собственной жизнью ради спасения ребенка мужчине выразили благодарности правоохранители. А вот 24-летняя мама ребенка, скорее всего, получит уголовный срок. Известно, что ее зовут Кристина и она работает мастером по маникюру. Эти события развернулись в доме №16 по улице Героев Самотлора. Квартиру женщина снимает, а свой поступок оправдывает тем, что ушла ненадолго, однако никому не говорит, куда конкретно уходила из квартиры и почему не могла взять сына с собой.

Сейчас мальчуган под присмотром инспектора по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы ищут отца ребенка, а у матери малыша, скорее всего, заберут.


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URL: https://www.vb.kg/438987
Теги:
дети, Россия, герой, Кыргызстан, Помощь
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