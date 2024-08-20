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ГКНБ: В Жайылском районе государству возвращен аэродром

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- Назгуль Абдыразакова
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Выявлен факт вывода по заниженной стоимости земельного участка в Жайылском районе Чуйской области мерою 31,5 га, ранее принадлежащего ОАО "Буудай". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 2007 году отдельные должностные лица государственных органов в сговоре с отвественными работниками акционероного общества в целях личного обогащения незаконно вывели земельный участок "Аэродром", расположенный на территории села Ак-Башат Жайылского района Чуйской области, размером 31,5 га со взлетно-посадочной полосой и складом для хранения ядохимикатов, а также другими строениями, принадлежащее ОАО "Буудай" за 185 тысяч сомов.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, указанный земельный участок с оценочной стоимостью 470 млн сомов возвращён на баланс государства.

В настоящее время продолжается работа по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов государству.


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URL: https://www.vb.kg/439068
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Чуйская область
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