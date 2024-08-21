Государству возвращены промышленные земли стоимостью 4 млрд сомов

На территории Кеминского района Чуйской области, выявлена и возвращена на баланс государства (ГАУГИ) 353,3 ГА земли промышленного назначения, рыночной стоимостью 4 млрд 7 млн 77 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенной соответствующей проверки установлено, что экс- депутат Жогорку Кенеша М.Н.К. через аффилированные компании незаконно вывел государственные земли промышленного назначения в частную собственность.

В настоящее время со стороны продолжается работа по выявлению фактов незаконной приватизации государственного имущества Кыргызстана.