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Государству возвращены промышленные земли стоимостью 4 млрд сомов

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На территории Кеминского района Чуйской области, выявлена и возвращена на баланс государства (ГАУГИ) 353,3 ГА земли промышленного назначения, рыночной стоимостью 4 млрд 7 млн 77 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенной соответствующей проверки установлено, что экс- депутат Жогорку Кенеша М.Н.К. через аффилированные компании незаконно вывел государственные земли промышленного назначения в частную собственность.

В настоящее время со стороны продолжается работа по выявлению фактов незаконной приватизации государственного имущества Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/439089
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Чуйская область, Депутат
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