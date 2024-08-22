Сайрагуль Черикчиева: Наша цель - воспитать грамотных мусульман

Генеральный директор общеобразовательного комплекса "Алтын-Данек" Сайрагуль Максутовна Черикчиева рассказала нашему изданию vb.kg о том, как ей удалось создать уникальную школу, сочетающую исламские ценности с современным образованием. За 9 лет работы комплекс стал одним из самых востребованных учебных заведений, где дети получают качественное образование и духовное воспитание.

Расскажите о вашем образовательном комплексе "Алтын-Данек"?

Наш общеобразовательный комплекс "Алтын-Данек" работает на рынке образования с 2016 года. Мы начали с детского сада и подготовки к школе, а через два года открыли школу. Сейчас у нас полноценный образовательный комплекс, включающий детский сад, начальную и среднюю школу.

В нашей школе обучение по программе государственного стандарта с трёхразовым питанием. Плюс предлагаем дополнительные кружки: с продлённым часом, изучением языков, куда входит английский и арабский с первого класса, и развивающими кружками. Также мы обеспечиваем развоз детей.

Что побудило вас создать такую школу?

По образованию я медик. До выхода на пенсию работала в системе здравоохранения. Затем задумалась о том, как воспитать достойное поколение с хорошим нравом и менталитетом, соответствующим потребностям нашего народа.

В наше время многие мусульмане не могут найти подходящую школу для своих детей. Поэтому я решила создать школу, которая бы учитывала все эти аспекты.

Я выбрала мусульманское воспитание, потому что после распада СССР образовался некий вакуум, и многие ушли в крайности религий. Я хотела показать, что ислам не запрещает образование и развитие.

Для этого я получила дополнительное образование в Исламском университете. Изучая Коран, я поняла, что получать образование – это основная обязанность в исламе. Так как первый ниспосланный аят в Коране начинается со слов: "Читай". Это касается не только религии, но и светского образования. Человек, обладающий знанием, никогда не сравнится с "невеждой". Каждый мусульманин должен быть патриотом и подчиняться своему правителю.

Какие дополнительные занятия вы предлагаете?

По желанию родителей за дополнительную плату дети изучают IT- программирование и турецкий язык.

Учителя играют ключевую роль в образовательном процессе, формируя умения и знания учащихся. Их работа выходит далеко за рамки простого объяснения материала. Они не только передают информацию, но и вдохновляют, мотивируют и развивают критическое мышление у своих учеников. Они используют разнообразные методы и подходы, чтобы сделать обучение интересным и доступным. И для этого наши учителя занимаются самообразованием, участвуют в различных тренингах, повышают свою квалификацию, тесно контактируя с родителями путём всевозможных тренингов.

На данный момент Министерство образования разрабатывает новый метод обучения. Это STEM-обучение по сингапурской методике. В конце августа мы будем проводить обучающий тренинг для наших педагогов и постараемся внедрить этот метод уже в этом году. В нашей школе работают учителя высококвалифицированные, дипломированные, с высокими знаниями.

6 педагогов – это отличники образования.

6 педагогов – заслуженные учителя Кыргызстана

Благодаря их терпению и профессионализму, учителя создают поддерживающую и стимулирующую учебную среду, которая помогает учащимся достигать успехов и реализовывать свой потенциал. Я со своей стороны, как учредитель заинтересована в качественном образовании, и для этого я снабжаю школу новой инновационной техникой.

Каковы результаты работы вашей школы?

За 9 лет работы мы завоевали доверие родителей и показали хорошие результаты. В этом году у нас был первый выпуск 9 класса. Все ученицы успешно сдали экзамены, одна получила свидетельство об отличии. Наши ученики принимают участие в международных и городских конкурсах, где занимают призовые места.

С какими трудностями вы сталкиваетесь?

Единственная сложность - финансовая нехватка из-за аренды помещения. Мы независимы, у нас нет спонсоров или международных доноров.

Какой контингент учеников у вас обучается?

У нас очень разнообразный контингент учащихся. Мы принимаем детей из семей с различным культурным и языковым фоном, куда входят дети-иностранцы

Значительную часть составляют дети из мусульманских семей, которые ценят наш подход к образованию, сочетающий современные стандарты с духовным воспитанием.

Кроме того, в этом году мы обучаем детей с кыргызским языком обучения.

У нас есть дети из многодетных семей. Мы стараемся идти навстречу таким семьям, предоставляя скидки.

Также мы принимаем детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, предоставляя им льготные условия обучения.

Какова ваша главная цель в образовании?

Наша цель - воспитать грамотных, образованных и всесторонне развитых мусульман. Мы живем в светском государстве, где должно быть равноправие вероисповеданий. Я мечтаю о мире и взаимопонимании между людьми разных национальностей и вероисповеданий.

Мы учим детей патриотизму. Наша главная цель - воспитать поколение, которое будет жить в мире и согласии, приносить пользу обществу и стать достойными гражданами нашей страны.