Государству возвращен стратегический объект стоимостью 1,95 млрд сомов

Государству возвращен стратегический объект с территорией 17,7 га стоимостью 1 млрд 953 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, выявлен факт приватизации в нарушение установленного порядка объекта стратегического значения (промышленный карьер) с заводом и прилегающей территорией мерою 16,05 га и 1,2 га, соответственно.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в нарушение норм законодательства Кыргызской Республики в 2004 году незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО "Кум-Шагыл".

Отмеченный производственный комплекс включает в себя карьер по добыче гравия, щебенки и т.д., которые обладают индивидуальными качествами, а также завод строительных высококачественных строительных материалов из указанного сырья в этой связи в рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий указанный земельный участок мерою 17,7 га и стоимостью 1 млрд 953 млн сомов были обращены в пользу государства.

Следует отметить, что на протяжении 20 лет данный стратегический объект приносил значительные доходы частным лицам, а государство фактически ничего не получало.

В результате поданного иска, решением Бишкекского городского суда весь промышленный комплекс и прилегающие территории возвращены в собственность государства.

В рамках уголовного дела основной фигурант объявлен в международный розыск.

В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных лиц, а также продолжается соответствующая работа по выявлению других фактов незаконной приватизации государственного имущества.