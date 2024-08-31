Президент Кыргызстана посетил выставку-ярмарку отечественной продукции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, посетил выставку-ярмарку отечественной продукции на площади имени Турдакуна Усубалиева в г. Бишкек.

Мероприятие приурочено к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и Дню независимости Кыргызской Республики.

На выставке представлены товары более 100 отечественных компаний, работающих в таких отраслях, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, текстиль, ремесленничество, тяжелая промышленность и автомобилестроение.

Глава государства ознакомился с продукцией, представленной на выставке, отметив важность продвижения бренда "Сделано в Кыргызстане" на крупных международных рынках и увеличения объема экспорта.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку отечественным производителям в целях укрепления экономики, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.