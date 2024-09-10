Государству возвращена земля в Ат-Башы стоимостью более 1 млрд сомов

Государству возвращен участок в Ат-Башинском лесном фонде площадью 161,82 га с оценочной стоимостью 1 млрд 24 млн сомов, включая здания и сооружения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, владельцем участка выплачен штраф в размере 1 млн 175 тыс. сомов за порчу плодородного слоя земли при строительстве зданий и сооружений, установленный Службой земельного и водного надзора.

"Ранее была распространена информация о задержании бывшего заместителя главы областной администрации Нарынской области "А.И.", который в 2007 году незаконно получил 160,9 га земли на участке "Чар" лесного хозяйства Ат-Башинского района. Также выявлены факты самовольного захвата прилегающего участка площадью 0,912 га, на котором без разрешительных документов построены коммерческие здания (гостиница, кафе, столовая, сауна и др.) для туризм", - говорится в сообщении ГКНБ.