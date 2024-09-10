Замглавы Минэнерго пригласил китайских инвесторов вкладываться в энергетику

В Кыргызстане вместе с китайскими партнёрами активно ведутся работы по осуществлению крупных инвестиционных проектов. Об этом на VIIl Международном экономическем форуме заявил первый заместитель министра энергетики КР Курсантбек Омурбеков.

"Прежде всего хочу отметить проводимую работу по строительству гидростанций на реке Сары-Джаз. Это проект поспособствует увеличению дополнительных объемов электроэнергии в стране. Также ведутся работу по строительству высоковольтной линии электропередач Кемин-Торугарт.

Не менее важным является реализуемый на сегодняшний день проект по строительству Уч-Коргонский ГЭС.

Помимо крупных энергетических проектов в стране идёт строительство ветровых и солнечных электростанций, что в свою очередь способствует переходу к более экологической энергетике.

Нельзя не отметить работы по строительству газопровода Кыргызстан и Китай и угольно-логистического центра.

Все эти проекты внесут свой значительный вклад в энергетическую безопасность страны", - заявил замглавы министерства энергетики КР.