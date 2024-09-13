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Интервью с Тлеухорой Бошумовой, посвятившей 60 лет своей жизни авиации

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- Назгуль Абдыразакова
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2024 год стал юбилейным годом для одной из первых стюардесс Кыргызстана Тлеухор Бошумовой, которая отпраздновала своё 80-летие и 60 лет преданного служения кыргызстанской авиации. Для близких она просто Тоня, а её имя связано с множеством значимых достижений в истории авиации нашей страны. Именно она первой внедрила предполетную речь на кыргызском языке в салоне самолета, став пионером в этой области. Бошумова также была инициатором создания авиационного музея в аэропорту, который затем был перенесён в Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова, где в настоящее время она работает смотрителем. Даже в почтенном возрасте она продолжает активно участвовать в жизни авиации и служить своему делу с той же преданностью, что и раньше. О своей профессии и увлекательных моментах из карьеры Тлеухор Изембековна рассказала в интервью редакции vb.kg.

Вы начали свою карьеру в гражданской авиации как диктор, а затем стали стюардессой. Какие навыки и знания из работы диктора оказались наиболее полезными в роли стюардессы?

6 сентября 1964 года я пришла в гражданскую авиацию с мечтой летать. Однако на тот момент набора стюардесс не было. Начальник аэропорта Бубаревич предложил мне попробовать себя в роли диктора. Начальник аэровокзала Калыков предложил проверить мой голос. Я взяла с собой газету "Советтик Кыргызстан", прочитала отрывок, и они решили, что голос подходит. Так я стала диктором.

Работа диктора заключалась в объявлении рейсов и посадок, а также предоставлении информации пассажирам. Этот опыт стал отличной подготовкой для моей будущей карьеры стюардессы, так как я научилась уверенно и чётко передавать важные сообщения, держать себя в руках в любых ситуациях и всегда быть внимательной к деталям.

В 1965 году я прошла обучение в учебно-тренировочном отряде, где за два месяца освоила все необходимые навыки для стюардессы. Моя первая работа на борту началась на самолете Ил-14, а затем я перешла на Ил-18, выполняя дальние рейсы. Так началась моя 17-летняя карьера бортпроводницы.

Как вы пришли к решению использовать кыргызский язык для объявлений на борту самолета?

Особо памятным моментом стал 1966 год, когда я сопровождала делегатов на партийный съезд в Москву. Среди пассажиров были такие известные личности, как Турдакун Усубалиев, Ахматбек Суюмбаев, Турабай Кулатав и Чингиз Айтматов. Перед полетом я подошла к Ишембаю Абдраимовичу Абдраимову, первому кыргызскому лётчику и организатору гражданской авиации в Кыргызстане, и спросила, почему мы не приветствуем пассажиров на кыргызском языке. На что он ответил: "Если хочешь, объявляй на кыргызском".

Так я впервые на борту самолета приветствовала гостей на кыргызском языке. Турдакун Усубалиевич, заметив это, спросил, откуда я знаю кыргызский, и похвалил меня. В то время большинство объявлений было на русском языке, и можно сказать, что я стала одной из первых, кто ввел кыргызский язык в гражданскую авиацию нашей страны.

Полет всегда вызывал у меня огромную гордость. Летом мы носили голубую форму, и я делала объявления на кыргызском языке для высокопоставленных гостей. Этот момент всегда был особенным для меня.

Часто к нам прилетали космонавты или другие важные персоны, и меня ставили отвечать за объявления на кыргызском языке, включая приветственные речи. Даже на небольших самолетах, таких как Ил-14, я обслуживала таких гостей.

Мое детство прошло в степи: я пасла овец, ездила на лошади и верблюде. Мне всегда было по душе ощущение свободы. В те времена самолеты прилетали редко, и каждый раз, когда я их видела, душа разрывалась от жгучего желания летать.

Даже когда училась в финансово-кредитном техникуме в 1959-1962 годах, я посещала аэроклуб во Фрунзе и дважды прыгала с парашютом.

Там нас учили быть профессионалами и не бояться. Уверенность и смелость, которые я приобрела на верховой езде и в других экстремальных ситуациях, помогли мне в дальнейшей жизни.

Какие изменения в вашей жизни произошли за 17 лет работы в авиации?

Мой первый полет состоялся в символический день - 12 апреля 1965 года, в День космонавтики. С тех пор я летала 17 лет. Я была не только стюардессой, но и инструктором для молодых бортпроводников. За это время я вышла замуж, ушла в декретный отпуск, но продолжала свою работу. Позже аэропорт стал расширяться, мы переехали в новое место, где образовался авиагородок, и был построен детский сад для наших детей.

Какие города и места оставили наибольшее впечатление во время ваших командировок?

Первый мой рейс был по маршруту Ош - это всего 40 минут полета, и я почти не почувствовала его. Но потом меня поставили на более длительные маршруты: Фрунзе - Баку - Минеральные Воды - Адлер. Это был уже более серьёзный опыт. Особенно помню посадки и взлеты. После долгих полетов я порой хотела спать, но чувство экстремальности и желание довести дело до конца всегда присутствовало.

Когда мы прилетали в новые города, мне всегда хотелось многое успеть. Было любопытно зайти в аэропорт, изучить, что там продают, и просто почувствовать его уникальную атмосферу. Я всегда была любознательной и стремилась посетить музей или театр в каждом новом месте. Это желание исследовать и познавать новое живет во мне до сих пор. Я убеждена, что у каждой организации должна быть своя история и музей, будь то физический или виртуальный, потому что это не просто хранилище прошлого, а источник вдохновения и связи с будущим.

Какие воспоминания или советы опытных пилотов вам показались наиболее ценными?

Мы недавно в наш институт пригласили двух выдающихся пилотов, одному из которых 91 год, а другому 93 года, чтобы они поделились своим опытом со студентами и рассказали о тонкостях профессии. Юрий Алексеевич пришел в полном обмундировании, что произвело на всех присутствующих сильное впечатление и позволило лучше понять, насколько важна для пилота не только техническая подготовка, но и дух настоящего профессионализма.

Чем, по вашему мнению, отличается советская авиация от современной?

Конечно, есть различия. Я, например, каждый год летаю в Америку к своей старшей дочери. Внимание к пассажирам раньше было совершенно другим. Мы уделяли много времени каждому человеку: сначала предлагали конфеты, потом воду, затем еду. Общение с пассажирами было более душевным. Сегодня всё стало более механизированным: раздают контейнеры с едой, собирают их обратно, и на этом всё. Раньше мы больше общались с пассажирами, понимали, что кто-то боится летать, кто-то радуется, а кто-то переживает трагедию. Нужно было проявлять внимание, особенно когда, например, матери провожали своих сыновей в армию. Это было очень трогательно. Мне всегда хотелось дать таким пассажирам лишнюю бутылку воды или конфет, чтобы как-то поддержать их. Особенно тяжело было, когда видел солдат, летящих в долгие рейсы, например, к месту службы на Северный флот. Это всегда напоминало о том, как сложно быть вдали от дома.

Какие моменты из вашего опыта на борту вы считаете самыми запоминающимися или важными?

Не зря говорят, что стюардесса - небесная фея. Мы всегда старались следить за состоянием пассажиров, особенно во время долгих рейсов. Например, полет до Москвы занимал пять с половиной часов на высоте семь тысяч метров. Это испытание не для всех: не все могут легко переносить такие высоты и длительные полеты.

На борту самолета пассажир действительно становится частью нашего внимания, как в семье или в кругу близких. Мы относились к каждому так, как к родным. Особенно это важно для детей и беременных женщин.

Как вы готовились к экстренным ситуациям на борту?

Однажды даже случилось, что мы принимали роды на борту. Было сложно, так как полет был долгий. Я попросила помощь у врача, если такой оказался среди пассажиров, и постаралась организовать всё необходимое. Мы использовали чистые наголовники, и завернули новорожденного, сделав всё возможное, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.

После родов пассажирки я хотела, чтобы нас посадили в ближайшем аэропорту, но врач сказал, что все нормально, и мы продолжили путь до Москвы. Эти моменты требуют подготовки и знаний, хотя иногда и не всегда достаточно специализированного обучения. Мы были готовы к таким неожиданностям благодаря медицинским знаниям, которым нас обучали. Важно не только иметь необходимые медицинские средства, но и быть готовым помочь человеку в трудной ситуации.

Ваши истории о том, как вы оставались отзывчивой и человечной, действительно впечатляют. Какие ещё случаи из вашей карьеры заставляют вас гордиться своей профессией?

Раньше было проще пройти к самолету, и однажды произошел такой случай. Вечером в Москве к самолету подошла девушка с шестимесячным ребенком. Она попросила командира взять ребенка с собой, так как ей нужно было сдавать экзамены. Она обещала, что её мама и папа встретят их в аэропорту и что все будет в порядке. Командир сначала сомневался, но в итоге решил, что мы можем помочь.

Я взяла на себя заботу о ребенке. Младенец почти не плакал, и мне удалось его усыпить. Это было нелегко, но я была рада помочь. Когда мы приземлились, встречающих не оказалось. Я вызвала такси и поехала по адресу, который оставила девушка.

Я позвонила в дверь, выяснилось, что бабушка и дедушка ушли на рынок, и дома их не было. В итоге я оставила ребенка у соседей, которые согласились принять его до их возвращения. Через два дня меня нашли и поблагодарили. Родители студентки были очень признательны и предложили консервы и деликатесы, которые я приняла с благодарностью. Этот случай был трогательным и напомнил мне о важности внимательности и человечности в любой ситуации.

Этот случай действительно исключительный. Как вы думаете, возможно ли что-то подобное в наше время?

Конечно, возможно. Жизнь есть жизнь, и если можно помочь кому-то, почему бы и нет? Всё зависит от человека. Сейчас в основном такие случаи исключение. Это скорее индивидуальная инициатива и человеческая отзывчивость.

Какие требования к стюардессам были самыми сложными?

Во времена, когда я работала, требования к стюардессам были довольно строгими. Нужно было соответствовать определённым стандартам: рост не ниже 165 см и соответствующий вес. Грамотность и умение правильно говорить также играли важную роль. Кроме того, в прошлом требовалось хорошее знание русского языка, тогда как знание кыргызского или других языков не было обязательным.

Требования к внешнему виду тоже были строгими: стюардессы должны были носить форму, часто на каблуках, что, конечно, добавляло сложности в работе. Я, например, носила более низкий каблук, чтобы было удобнее.

Сегодня, несмотря на автоматизацию и современные технологии, человечность и внимание к пассажирам остаются важными аспектами работы в авиации.

Вы представляете свою жизнь без авиации?

Сейчас, конечно, не представляю. Моя жизнь неразрывно связана с авиацией. В моей семье авиация тоже играет важную роль. Мой муж Бектенов Марат Бектенович закончил Краснокутское летное училище в 1966 году и Ордена Ленина Академию гражданской авиации в городе Ленинград в 1980 году. Работал на маленьких самолетах АН-2, потом переучился на Ил-14, Ту-134, Ту-154 и был командиром экипажа. Младший брат Есенаман закончил Фрунзенское авиационное техническое училище и работал авиатехником в аэропорту

Моя старшая дочь Жанат училась в университете, и каждое лето по два месяца работала бортпроводником. Вторая дочь Рахат также связана с авиацией - она получает пенсию от гражданской авиации. Мой сын Самат учился в Стамбульском университете, затем работал в представительстве кыргызской авиации в Стамбуле, а сейчас учится на IT-специалиста в Варшаве.

У мужа второй брат Эмиль Бектенов, был командиром самолетов АН-2 и затем ЯК-40. Его сыновья тоже пошли по его стопам. В нашей семье авиация - это не просто работа, а часть жизни и традиция.

Когда я познакомилась с мужем, он уже летал по направлению Фрунзе-Ош. Хотя у нас были разные маршруты, авиация объединила нас.

Были ли случаи, когда на работе вы сталкивались с нежелательным вниманием или домогательствами?

Я выросла в строгости, с детства была приучена к самостоятельности и ответственности. Мой отец воспитывал нас в духе трудовой дисциплины, и я часто занималась различными поручениями, связанными с домом и хозяйством. Это помогло мне развить стойкий характер и уверенность в себе. В своей профессиональной практике я всегда пользовалась уважением со стороны коллег и не сталкивалась с ситуациями, которые могли бы вызвать дискомфорт или настороженность. Моя работа всегда была поддержана командой, что позволило мне сосредоточиться на своих задачах и успешно развиваться в профессии.

P.S. Тлеухор Изембековна показала корреспонденту vb.kg интересную коллекцию авиационных экспонатов музея. Среди них особое внимание привлек черный ящик - хотя его название может быть обманчивым, он на самом деле имеет ярко-оранжевый цвет. Это сделано специально для того, чтобы облегчить его обнаружение на месте происшествия, даже в сложных условиях, и помочь спасательным службам быстрее найти и извлечь его для анализа причин аварий и повышения безопасности полетов.

Также она продемонстрировала макеты самолетов, фотографии выдающихся личностей, стоявших у истоков кыргызстанской авиации, макет международного аэропорта "Манас", а также спасательные жилеты, представленные в развернутом виде. В честь 85-летия гражданской авиации Кыргызской Республики под ее авторством была выпущена иллюстрированная книга "Славным сынам и дочерям гражданской авиации Кыргызстана", в которой рассказывается о людях, внесших значительный вклад в развитие авиации в нашей стране.


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URL: https://www.vb.kg/439530
Теги:
авиация, Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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