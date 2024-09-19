В Кыргызстане могут построить завод удобрений при поддержке Китая

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в городе Пекин (Китайская Народная Республика) провел встречи с руководителями и представителями ряда компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, переработки и энергетики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи с руководством компании "Zoomlion" были обсуждены вопросы поставки специализированной техники для сельского хозяйства в Кыргызстан, а также открытия учебного центра для сборки сельскохозяйственной техники.

Торобаев отметил, что в настоящее время кыргызская сторона активно работает над расширением экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции в Китай.

В частности, в этом направлении близятся к завершению работы по строительству контрольного склада вблизи контрольно-пропускного пункта "Иркештам" на кыргызско-китайской границе и таможенной зоны "Улугчат". Реализация данного проекта, который выполняется компанией "Heze Water Group Co., Ltd", позволит увеличить объем грузоперевозок из Кыргызстана и Узбекистана в Китай.

На встрече с компанией "China National Electric Engineering Co., Ltd" обсуждался вопрос строительства завода по производству удобрений в Кыргызстане. В этой связи Бакыт Торобаев предложил создать рабочую группу из представителей соответствующих государственных органов обеих сторон.

В ходе встречи с представителями компании "Jiangnan Delivery (GZ) Food Supply Chain Co., Ltd", которая занимается импортом сельскохозяйственной продукции, обсуждались вопросы обмена опытом в сфере электронной коммерции, а также предложение по строительству в Кыргызстане лаборатории, которая создаст возможности для беспрепятственного выхода отечественной продукции на китайский рынок.

Кроме того, на встречах с компаниями, работающими в перерабатывающей и энергетической отраслях, Бакыт Торобаев отметил, что подход к работе с инвесторами, готовыми вкладывать свои средства в экономику Кыргызстана, изменился. В настоящее время государственные органы оказывают всестороннюю поддержку, а гарантии для инвесторов усилены.

"Приглашаю вас приехать в Кыргызстан и лично обсудить возможные перспективы", - заключил он.

Следует отметить, что во встречах также приняли участие представители соответствующих государственных органов Кыргызстана, которые договорились с компаниями о дальнейшем тесном сотрудничестве.