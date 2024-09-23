Вернутся упущенные ранее возможности. Гороскоп с 23 по 29 сентября

Продолжается коридор затмений, который завершится 3 октября, но предстоящая неделя довольно благополучная. Самое время признавать и исправлять допущенные ранее ошибки, как в личных отношениях, так и в бизнесе. Вернутся упущенные ранее возможности и понимание прежних ошибок позволит воспользоваться этими шансами. В первой половине недели ещё захочется пожить иллюзиями, но справившись с соблазнами можно будет многое поменять в жизненной стратегии, учитывая реалии жизни. Вторая половина недели принесёт стабильность, что позволит не спеша принимать важные решения.

Овен - перепроверьте уже сделанную работу, а также вернитесь к делам, которые по разным причинам не удавалась сделать. Вы найдёте допущенные ошибки, а также справитесь с тревогами, мешающими достижению целей. Заодно вернитесь к диагностике здоровья. В итоге работа будет благополучно выполнена, а причина недомогания будет установлена и решена. С новыми силами удастся увеличить доходы, в том числе благодаря смене работы, либо оформлению важных документов.

Телец - получится вывести интриганов на чистую воду, разобраться с кругом общения. Оставив в числе друзей тех, на кого действительно можно положиться, вы сможете пересмотреть планы, избавивших от иллюзорных обещаний и надежд. Возможны приятные встречи, знакомства, которые улучшат личную жизнь, а в делах предстоит рассмотрение полученных свежих предложений. В скором времени обсуждаемые идеи претворяются в жизнь. Возможны поездки и получение значимых известий издалека.

Близнецы - сверьте намерения и планы с руководством и домочадцами, перепроверьте документы, особенно на недвижимость. Возможно в последнее время возникли недопонимание и ошибки. Вовремя их перепроверив вы сумеете исправить неточности, вовремя предотвратить конфликты. Возникшие идеи пойдут на пользу финансовому положению. Удастся увеличить доходы, особенно благодаря развитию своего дела. Выгодны покупки, инвестиции и сделки с недвижимостью.

Рак - поток противоречивой, а порой и ложной информации начнёт иссякать, а предстоит проделать работу, дабы отличить фейк от правды. Возможно в некоторых людях и источниках информации вы разочаруетесь, зато вы поймёт на кого можно подводиться в любую минуту. С теми кто пройдёт тест на доверие, вы продолжите выстраивать дружеские и деловые отношения, а также строить личную жизнь. Прогресс возможен в учёбе, если вы ещё раз вникните в материал, который однажды вам не дался.,

Лев - пора пересмотреть финансовые решения. Влияние ловких, но нечестных на руку продавьцов, фейкоаая информация могли не лучшим образом повлиять на ваши намерения, а потому вы ещё рискуете потратить деньги впустую. Разобравшись я информации и своих желаниях вы совершите выгодные вложения и покупки. Можно заняться обновлением гардероба, интерьера в доме, а возможно и заняться ремонтом. Обновления, как в доме, так и в собственном бизнесе пойдут на пользу.

Дева - справившись с интригами и обманами, прекратив общение с двуличными людьми, вы устремитесь на встречу новым успехам и преобразованиям. Оригинальные и смелые идеи позволят вам достичь новых высот, как в карьере, творчестве и учёбе, так и в личной жизни. Вокруг вас начнёт формироваться новый круг общения. Возможно и возобновление давших партнёрских и дружеских отношений, но уже на новом уровне.

Весы - перепады настроения прекратятся, а мысли обретут чёткую структуру. Избавившись от надуманных тревог, вы примитесь за отложенные домашние дела, которые успешно будут доведены до ума. Новыми поручениями, проектами озадачит руководство. Благодаря полученным предложениям, вы либо укрепите профессиональное последние на текущем месте, либо смените работу. Стоит заняться приведением документов в порядок. Если требуется их оформление, то займитесь этим.

Скорпион - прояснив ситуацию ещё раз переговорив с друзьями, коллегами или деловыми партнёрами, вы сможете отличить правду от вымысла, избавившись от скрытых или явных манипуляций. Пересмотрев планы и приоритеты, вы достигнете прогресса в делах , взявшись за действительно перспективные проекты. Возможны поездки, в том числе и отложенные ранее. В личной жизни также наступит понимание и гармония. Удастся поговорить по душам и разрешить возникшие ранее проблемы.

Стрелец - пересмотрите документы, уточните поручения у руководства, будьте внимательнее к домочадцам. Недосказанность, ошибки, умолчание важные моментов могут привести к проблемам. Вовремя всё прояснив, вы сможете избежать многих ошибок и преуспеть в делах, получив долгожданные доходы. Пополнив казну, вы сможете выгодно ей распорядиться, вкладывая средства в недвижимость, занимаясь инвестициями и прочими покупками.

Козерог - будьте внимательны к то что пишите и говорите. Двусмысленностью тотчас воспользуются недоброжелатели, создав волну интриг и слухов. В нужное время и нужным людям рассказав о своих планах и проектах, вы получите поддержку. Возможны поездки, а в учёбе долгожданный успех. Встречи с давними знакомыми и деловыми партнёрами будут знаковыми, поскольку вы восстановите общение и вместе реализуете интересные проекты.

Водолей - будет не лишним пересчитать деньги, а также посмотреть в принципе на что их тратите, Избавившись от навязчивых мыслей и влияния рекламы, вы сможете удачно распорядиться финансами, а также их преумножить, как благодаря расширению собственного дела, так и благодаря дополнительной работе. Кстати, вполне возможна и смена работы. Справившись с делами, уделите время здоровью. Внимание откажется своевременным.

Рыбы - избравшись от влияния манипуляторов, вы сможете посмотреть на мир своими глазами и понять в каком направлении и с кем дальше двигаться, подобные изменения окажутся непростыми, но дальновидными. Благодаря вашей настойчивости состоятся как деловые встречи, так и свидания. Непросто будет совместить досуг и дела, но вам это будет под силу, что обеспечит прогресс в бизнесе и гармонию в личной жизни.

Астролог Андрей Рязанцев