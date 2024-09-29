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В посольстве Кыргызстана в Туркменистане рассказали о достижениях страны

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- Светлана Лаптева
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В посольстве Кыргызской Республики в Ашхабаде состоялся брифинг для представителей СМИ Туркменистана и зарубежных стран, аккредитованных в Туркменистане, посвященный достижениям социального-экономического развития Кыргызской Республики за последние 3 года.

В брифинге принимали участие представители средств массовой информации такие как "Туркменистан", "Нейтральный Туркменистан", "Ватан", "Ориент", "Туркменпортал", "News Central Asia" и др. Также в мероприятии присутствовали представители МИД Туркменистана и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также граждане Кыргызской Республики, проживающие в Туркменистане.

В ходе брифинга чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Туркменистане Азизбек Мадмаров подробно ознакомил гостей социально-экономическими показателями, проводимыми реформами в экономике и инвестиционными возможностями страны.

Участники также были проинформированы об открытии 100 объектов промышленного и социального значения в честь 100-летия Кара-Кыргызской автономной области и 33-летия Независимости Кыргызстана, о крупных инвестиционных проектах таких как строительство Камбар-Ата ГЭС-1, железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и других наиболее значимых для республики и региона.


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URL: https://www.vb.kg/439724
Теги:
Туркменистан, Кыргызстан
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