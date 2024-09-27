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Жээнбек Кулубаев провел встречу с главой МИД Боливии

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26 сентября на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селиндой Соса Лунда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе переговоров Кулубаев отметил важность продолжения активного продвижения горной повестки дня в рамках ООН, подчеркнув, что Боливия, как и Кыргызская Республика, является горной страной, что открывает дополнительные возможности для сотрудничества. Он также пригласил свою визави на Второй глобальный горный саммит в 2027 году.

В рамках обсуждения вопросов международного взаимодействия глава МИД КР проинформировал о выдвижении кандидатуры Кыргызской Республики в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов и обратился с просьбой о поддержке со стороны Боливии. Он также выразил просьбу о содействии в продвижении кандидатуры Кыргызстана в странах Латинской Америки.

Для дальнейшего укрепления двусторонних отношений министр предложил рассмотреть возможность организации обмена визитами на уровне официальных делегаций, а также проведения регулярных консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран.


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URL: https://www.vb.kg/439817
Теги:
МИД, США, Кыргызстан, Боливия
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