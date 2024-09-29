В Кара-Кульдже задержаны четверо граждан за отстрел горного козла

Четверо граждан задержаны за незаконный отстрел горного козла на пастбище Кок-Мандай в селе Ой-Тал Кара-Кульджинского района Ошской области. Об этом сообщили в Южном филиале NABU Кыргызстана.

По информации, граждане, застрелившие горного козла, были задержаны сотрудниками группы организации "Барс-2" и Ошского отдела Экотехинспекции в рамках незапланированной совместной спецрейда.

При остановке и проверке граждан, подозреваемых в незаконной охоте, у них было обнаружено мясо горного козла и четыре охотничьих орудия. В результате был составлен акт и передан в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в начале этого месяца сотрудники группы "Барс" организации NABU Кыргызстан совместно с сотрудниками государственного природного парка "Чон-Кемин" задержали граждан, незаконно отстреливших горного козла из пастбище Кок-Ойрок. По данному делу был составлен акт и передан в Кеминский РОВД.

В июле этого года в Кыргызстане увеличен размер штрафов, налагаемых за незаконный отстрел диких животных. Например, за отстрел горного козла без разрешения раньше штрафовали на 100 тысяч сомов, а теперь его увеличили до 300 тысяч сомов. Те, кто незаконно стреляет в государственных природных парках или заповедных зонах, будут оштрафованы в двойном размере. Например, штраф в 600 тысяч сомов наложен на тех, кто незаконно застрелил горного козла в государственном природном парке "Чон-Кемин".