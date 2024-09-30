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Садыр Жапаров: Я помогаю финансово около 40 руководителям госструктур

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров из собственных средтв доплачивает заработную плату около 40 руководителям госструктур. Об этом он заявил в интервью ИА "Кабар".

По словам главы государства, он делает это с одной целью - чтобы чиновники не воровали.

"Мы и с задержанным руководителем "Унаа" договорились и он обещал работать честно. И я каждый месяц оплачивал ему 2000 долларов.

Хочу сразу сказать, что мой спонсорский фонд - не бюджетный фонд. Поэтому помогаю около 40 руководителям, так как их заработная плата действительно маленькая.

Если вы спросите, почему я оказываю материальную помощь, отвечу: для того, чтобы они не воровали там, где работают, чтобы там был порядок, чтобы они работали честно", - сказал президент.


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URL: https://www.vb.kg/439867
Теги:
задержание, зарплата, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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