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В Кыргызстане запущена система обязательной маркировки топлива

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1 октября на нефтебазе в городе Кант состоялся официальный запуск системы маркировки топлива с использованием молекулярного маркера. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители Государственной налоговой службы и оператора по маркировке топлива ОАО "Учкун".

На презентации участникам был продемонстрирован процесс маркировки с применением молекулярного маркера и определения немаркированного топлива. Специалисты рассказали о ключевых преимуществах данной технологии.

Отметим, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива, как импортируемого, так и производимого, с использованием молекулярных маркеров.

При этом, с 1 января 2025 года будет запрещен оборот немаркированного бензина и дизельного топлива.

Молекулярный маркер, используемый в системе маркировки, представляет собой уникальное соединение, которое проникает в структуру топлива и не подвержено вымыванию. Проверка наличия маркера осуществляется с помощью специальных приборов, сертифицированных на соответствие всем необходимым требованиям.

Внедрение этой системы позволит эффективно бороться с нелегальным оборотом ГСМ и повысить качество топлива на рынке.

Данный метод маркировки успешно используется в ряде стран, что позволяет предотвращать контрабанду, незаконную реализацию нефтепродуктов и манипуляции с качеством и объемами топлива.

Маркировка топлива обеспечит прозрачность учета объемов производства и импорта топлива, создаст условия для добросовестной конкуренции, защитит потребителей от контрафактной продукции, а также улучшит администрирование акцизного налога на ГСМ и увеличит налоговые поступления в бюджет страны.


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URL: https://www.vb.kg/439897
Теги:
ГНС, Кыргызстан, дизтопливо, маркировка
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