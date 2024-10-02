Как пользоваться мобильной связью бесплатно?

Всё очень просто. Оплатить свой же тариф или развлекательную услугу абоненты О! могут О!Бонусами.

Получить О!Бонусы тоже легче лёгкого – достаточно оплачивать услуги связи О! и совершать покупки у партнёров через "О!Деньги" по QR в приложении "Мой О!"*. Оплачивать через "О!Деньги" можно всё, чем вы привыкли пользоваться каждый день: кофе, бензин на заправке, продукты из супермаркета, лекарства из аптеки, доставку еды, цветов и много чего ещё. О!Бонусы начисляются автоматически в размере 1% от потраченных денежных средств.

Чтобы вам начислялись О!Бонусы

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения "Мой О!" и вы идентифицированный держатель электронного кошелька "О!Деньги". Также у вас должен быть любой из тарифов актуальной линейки "Переходи на О!".

Важно: начисленные бонусы нельзя вывести на кошелёк "О!Деньги". Подробные условия акции, в том числе, перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее указаны на сайте o.kg.

*"Мой О!" – это личный кабинет абонента О! и Saima Telecom, электронный кошелёк "О!Деньги" и маркетплейс "О!Маркет".

В акции "О!Бонус" участвуют только абоненты тарифов линейки "Переходи на О!", "Твой ноль", "Твой Суперноль" являющиеся идентифицированными держателями ЭК "О!Деньги". Начисленные бонусы нельзя вывести на кошелёк "О!Деньги". Подробные условия акции, в том числе, перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее указаны на сайте www.o.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Сервис "О!Деньги" и бонусный процессинг предоставляются ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.