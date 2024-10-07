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В Бишкеке обсуждают увеличение экспортного потенциала кыргызского меда

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- Светлана Лаптева
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Сегодня в Бишкеке проходит круглый стол, целью которого является поиск решений по улучшению качества продукции и увеличение экспортного потенциала кыргызского меда.

На мероприятии выступят представители государственных и частных организаций, включая координатора проекта ПРООН "Содействие торговле" господина Эмила Юсупова, а также эксперты в области пчеловодства, сертификации и ветеринарии. Среди участников будут представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Центра сертификации и стандартизации, Палаты пчеловодов, а также представители частного сектора, включая Кыргыз Экспорт.

Основные вопросы повестки дня:

Поддержка органических методов пчеловодства и сокращение использования антибиотиков.

Разработка национальных стандартов органического меда на основе международных практик.

Образовательные кампании по влиянию антибиотиков на качество продукции.

Финансовая и техническая помощь для перехода на органические методы производства.

Экологическая устойчивость: защита пасек от химикатов и пестицидов.

Круглый стол проводится в рамках проекта "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемого правительством Финляндии и реализуемого ПРООН в сотрудничестве с Центром обучения и консультаций "TES-centre". Мероприятие направлено на укрепление сотрудничества между государственными и частными партнерами для продвижения кыргызского меда на международные рынки.


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URL: https://www.vb.kg/440004
Теги:
Кыргызстан
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