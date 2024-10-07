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В Бишкеке через 2 дня начнется Форум Тюркских государств по ИИ

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9-10 октября в Бишкеке состоится Форум Тюркских государств по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. По ее данным, уникальное двухдневное событие соберет представителей государств, ведущих экспертов, предпринимателей, научных деятелей и ИТ-специалистов из тюркских стран, Центральной Азии и всего мира.

Форум станет важной платформой для:

• Обсуждения стратегий и инноваций в области ИИ.

• Укрепления сотрудничества в сфере технологий и экономики.

• Разработки решений для внедрения ИИ в госуправление, бизнес и социальные инициативы.

• Обсуждения этических и правовых аспектов использования ИИ.

• Привлечения инвестиций в ИИ-проекты и стартапы.

В работе Форума примут участие представители Организации Тюркских государств (ОТГ): Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, а также Венгрия в качестве страны-наблюдателя.

В рамках данного мероприятия будут презентованы стартапы и инновационные ИИ-проекты, а также запланированы открытые дискуссии по вопросам развития ИИ в тюркском мире.


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URL: https://www.vb.kg/440011
Теги:
форум, Бишкек, Кыргызстан, Искусственный интеллект, Организация тюркских государств
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