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Кыргызстан планирует запретить ввоз сигарет на полгода

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В Кыргызстане планируют установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз, транзит или реэкспорт сигарет. Соответствующий проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

По данным документа, проект разработан в целях защиты здоровья граждан Кыргызстана от потребления контрафактных, не сертифицированных сигарет, а также усилению борьбы с контрабандой сигарет и выполнению прогнозных показателей поступления налогов в государственный бюджет

Со стороны налоговой службы за 2023 год изъято 65 тыс. 231 пачек сигарет из нелегального оборота.

В 2023 году доля нелегальных сигарет составляла 17.7%. Весь контрафакт под брендами Oris, Mondeo, Like и Madrid являлись продукцией, произведенной в третьих странах, таких как Сербия и ОАЭ.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440015
Теги:
табак, Кыргызстан
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