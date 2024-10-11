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Баркат Фазал: Организация Ага Хана по развитию продолжит сотрудничать в КР

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- Нина Ничипорова
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Десятки искренних, теплых слов благодарности прозвучали в адрес Его Высочества Ага Хана на приеме по случаю 67-годовщины его вступления на пост Духовного главы исмаилитов. Принц Карим унаследовал этот титул в 1957 году от своего деда.

Прием, без преувеличения, стал событием, ознаменовавшим многолетнее партнёрство между правительством Кыргызстана и Организацией Ага Хана по развитию (АКДН) - глобальной сетью агентств, основанной Его Высочеством.

Конечно, самого Его Высочества на торжестве не было. Принимал гостей – государственных и общественных деятелей, дипломатов, ученых и сотрудников различных проектов, работающих в нашей стране благодаря поддержке Организации Ага Хана по развитию, - дипломатический представитель АКДН господин Баркат Фазал.

Имя принца Карима Ага Хана IV хорошо известно даже в самых отдаленных регионах Кыргызстана. АКДН и Кыргызстан совместно работают над множеством важных проектов, улучшающих качество жизни людей в стране, в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение, развитие местных сообществ, чистая энергетика, финансовая интеграция, сельское хозяйство, экономика и других. Причем, в деятельности АКДН доминирует принципиально важный подход, а именно: поддержка оказывается реальному сектору и реальным людям, в первую очередь тем, кто больше всего в ней нуждается. При этом на первое место ставится гармоничное развитие личности и общества. Это - четкая нравственная позиция Его Высочества.

Как отметил господин Баркат Фазал, АКДН в Кыргызстане работает во многих секторах: с правительством, общественными и государственными организациями уже более двадцати лет и поддерживает создание проектов и программ, которые помогают развивать экономически активный, социально благополучный, интеллектуально и культурно динамичный Кыргызстан.

Именно по инициативе Его Высочества в нашей стране был создан Университет Центральной Азии для содействия социально-экономическому развитию Центральной Азии, в особенности её горных сообществ. В странах ЦА это высшее учебное заведение, соответствующее всем международным стандартам, называют университетом Ага Хана. Поскольку он стоял у истоков его создания. По словам Ага Хана, "суть этого университета не только в образовании, но и в потенциале международного сотрудничества. Это потенциал, который может изменить жизнь людей". И время показало, насколько прозорливым и мудрым был взгляд Духовного лидера мусульман-исмаилитов. За двадцать с лишним лет блестящее образование получили более ста тысяч молодых людей, которые не только строят достойное будущее в своих странах, но и укрепляют международное сотрудничество. В УЦА и учебных заведениях, поддерживаемых им, обучаются 23 000 человек.

Фонд Ага Хана возглавляет инициативу "Школы 2030" - глобальную 10-летнюю совместную программу практических исследований, направленную на улучшение качества обучения. Она реализуется в тысяче государственных школ в 10 странах, в том числе у нас. Эта программа предлагает образовательные решения для улучшения результатов комплексного обучения учащихся. Инициатива также включает раннее развитие детей дошкольного возраста и мероприятия по обучению молодежи трудовым навыкам. Одна из лучших школ в стране – школа Ага Хана в Оше, в регионах при поддержке фонда открыты детские сады, успешно развивается Accelerate Prosperity - глобальная инициатива, предоставляющая реальную поддержку для руководителей частных детсадов и образовательных курсов по раннему развитию детей Бишкека, Нарынской и Иссык-Кульской областей. Благодаря чему создана система предпринимателей-выпускников, которые стали успешными. А полученные ими знания лучшим образом сказываются на образовании детей.

Инициатива предоставляет помощь и перспективным предпринимателям малого и среднего бизнеса в виде технических экспертиз, креативных финансовых решений и рыночных связей. Accelerate Prosperity стремится вдохновлять предпринимательство, продвигать инновационные бизнес-модели, чтобы ускорять рост бизнеса. С момента своего создания AP поддержала более 400 предпринимателей, крепко ставших на ноги.

Господин Баркат Фазал предложил гостям посмотреть фильм о деятельности Организации Ага Хана по развитию в Кыргызстане. В небольшом сюжете невозможно показать в полном объеме все, что делает она для нашей страны, но даже уже по этим кадрам можно судить, насколько многогранна и важна ее деятельность, которая охватывает и медицинскую, и банковскую, и культурную сферы, и сельское хозяйство.

Кстати, как известно, не так давно заместитель председателя кабинета министров и министр водных ресурсов Бакыт Торобаев встречался с господином Баркатом Фазалом, чтобы обсудить проекты по развитию сельского хозяйства в нашей стране. Министр предоставил план развития сельского хозяйства, и Баркат Фазал предложил организовать встречу технических специалистов обеих сторон и согласился с тем, что очень важно сегодня обучать фермеров и внедрять капельное орошение. Это, по его мнению, приоритетные задачи. Баркат Фазал подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию.

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев выразил искренние слова благодарности от правительства Кыргызстана за поддержку, которую оказывает Его Высочество стране в лице представительства АКДН, а также господину Баркату Фазалу и всем сотрудникам организации. "Мы очень ценим сотрудничество с Его Высочеством, оно важно не только для нас, кыргызстанцев, но и для всей Центральной Азии", - сказал он.

Перед гостями выступил ансамбль "Устатшакирт", созданный благодаря программе Ага Хана по музыке.

Кстати

Организация Ага Хана по развитию (АКДН) представляет собой совокупность частных, международных, не конфессиональных учреждений, работающих в целях улучшения условий жизни и расширения возможностей людей в развивающемся мире, в частности в странах Азии и Африки. АКДН осуществляет свою деятельность в свыше 30 странах мира с более чем 96 000 сотрудниками, большую часть из которых составляют граждане развивающихся стран.

Карим Ага Хан IV движим желанием не только обеспечить интересы исмаилитов, где бы они ни жили, но и желанием помочь людям независимо от их вероисповедания, национальности, места проживания в решении их проблем.


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URL: https://www.vb.kg/440092
Теги:
Фонд Ага Хана, Центральная Азия, сотрудничество, Кыргызстан, проект
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