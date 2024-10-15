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На джайлоо Кок-Жайык заложена капсула под строительство мини ГЭС

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- Светлана Лаптева
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На джайлоо Кок-Жайык Джети-Огузского района состоялась церемония закладки капсулы под строительство мини гидроэлектростанции (ГЭС).

Это важный шаг в развитии инфраструктуры и улучшении энергетической стабильности региона. На мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, председатель правления Кыргызско-российского фонда развития Артем Новиков, а также актив района.

Проектом предусмотрено строительство мини ГЭС мощностью 6,7 МВт на реке Жети-Өгүз, в близ джайлоо Кок-Жайык. Участок площадью 5,5 гектаров, принадлежащий районному лесному хозяйству, был арендован ОсОО "Бишкек Строй Конструкция" сроком на 49 лет для реализации данного проекта. Общая стоимость проекта оценивается в 7,8 миллионов долларов США.

На данный момент на месте строительства ведутся работы по ремонту дорог и мостов, которые обеспечат доступ к стройплощадке и улучшат транспортную инфраструктуру района.


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URL: https://www.vb.kg/440127
Теги:
Акылбек Жапаров, ГЭС
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