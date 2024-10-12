Ташиев призвал жен сотрудников ГКНБ больше рожать детей

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев в городе Ош принял участие в открытии детского сада "Акылман" для детей сотрудников Пограничной службы.

Детский сад рассчитан на 150 детей, и в нём созданы все необходимые условия.

На мероприятии присутствовали сотрудники службы, их семьи и ветераны ГКНБ, а также представители местного самоуправления.

Ташиев в своем выступлении обратился к сотрудникам ведомства и их супругам.

"Улучшаются условия жизни и работы сотрудников, и повышаются заработные платы. Поэтому мы должны направить все свои силы и знания, на обеспечение национальной безопасности.

Хочу также попросить ваших жен. Хорошо ухаживайте за своими мужьями, относитесь с пониманием, если они приходят поздно ночью или утром. У них очень сложная и секретная служба. Поэтому вам отдельное спасибо. Будьте здоровы и хорошо воспитывайте своих детей. В каждой семье минимум по пять-шесть детей должно быть. Раз возраст и здоровье позволяют, побольше рожайте", - заявил глава ГКНБ.