В Литве создали устройство для выявления ранних признаков засухи растений

Ученые из Каунасского технологического университета Литвы совместно с коллегами из Испанского национального исследовательского совета создали экспериментальное портативное устройство на основе ультразвука, которое помогает обнаружить признаки засухи растений на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба литовского университета.

В отличие от существующих методов измерения уровня засушливости культур, данный прибор не наносит вреда ни одной части растения и выдает результаты мгновенно на месте, а не позже в лаборатории.

Устройство имеет два дискообразных ультразвуковых преобразователя, которые установлены лицом к лицу с зазором между ними.

Устройство имеет два дискообразных ультразвуковых преобразователя, которые установлены лицом к лицу с зазором между ними. Один из этих преобразователей посылает ультразвуковой сигнал, который принимается другим.

Лист, который прикреплен к растению, вставляется в зазор и пропускает через себя сигнал. Резонансная частота листа, толщина, плотность и другие характеристики изменяют полученный ультразвуковой сигнал соответствующим образом.

Затем, анализируя данные сигнала, программное обеспечение на беспроводном смартфоне определяет водный потенциал растения и относительное содержание воды. Оба эти показателя традиционно используются для оценки стресса от засухи.

Если обнаруживаются значимые признаки засухи, то можно активировать систему орошения (если применимо). Если данные удовлетворительные, то фермер может экономить воду и избегать повреждения корней, не поливая слишком много. И в качестве дополнительного бонуса данные о растениях и координаты GPS передаются на облачный сервер для использования в карте засухи по району.

"Это устройство легкое, удобное, и результаты получаются немедленно. Используя другие устройства, листья нужно срезать и доставить в лабораторию, что занимает время, но здесь мы можем получить результаты прямо в поле", – рассказывает ведущий ученый, профессор Линас Свилайнис.

В университете говорят, что изначально инструмент был разработан для использования на виноградных лозах, но потом стало понятно, что он одинаково хорошо работает на любых растениях с листьями диаметром более 3 см. Версия для растений с более мелкими листьями сейчас находится в разработке.

Источник: glavagronom.ru