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На Иссык-Куле с начала года было изъято 167 китайских синтетических сетей

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- Бакыт Басарбек
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За первые девять месяцев 2024 года егеря отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия совместно с инспекторами Службы экологического и технического надзора Иссык-Кульского регионального управления провели 41 рейд, направленных на борьбу с браконьерством в акватории озера Иссык-Куль.

В ходе этих мероприятий было изъято и уничтожено 167 китайских синтетических сетей различной длины, установленных незаконно. Составлен протокол о нарушении, и виновное лицо привлечено к ответственности. Ущерб, нанесенный природе, был оценен и полностью возмещен.

Напоминаем, что в связи со снижением численности рыб, ухудшением условий их обитания, а также негативным воздействием несанкционированного промысла, Указом Президента с 10 июля 2023 года был введен мораторий на промысловую добычу рыбы на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль. Мораторий направлен на защиту экосистемы данных озер и восстановление популяции рыб, находящихся под угрозой.

Кроме того, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128, лица, нарушающие правила рыболовства, несут ответственность за свои действия.

Мораторий будет действовать в течение нескольких лет, в зависимости от темпов восстановления популяции рыб и улучшения экологической ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/440170
Теги:
браконьерство, Иссык-Куль
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