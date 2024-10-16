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БРИКС - Кыргызстан. От экономического импульса до безопасности от санкций

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- Виктория Гунгер
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Уже на следующей неделе в Казани (Татарстан) стартует масштабное мероприятие - саммит БРИКС. Его называют одним из главных событий мировой повестки дня. Так как в 2024 году страны-участники заключили новые соглашения, усиливая сотрудничество в различных областях и расширяя состав своих членов.

Быстроразвивающийся союз держав

В Казань планируют прибытие лидеры стран, а также представителей 28 приглашенных государств и руководителей шести международных организаций. Свое участие подтвердили 18 глав государств, а Индонезию будет представлять министр иностранных дел. Такое количество мировых лидеров одновременно в России ещё не собиралось.

На повестке дня саммита - обсуждения ряда важных тем, среди которых: углубление экономического сотрудничества, вопросы безопасности и стабильности на международной арене, социально-экономическое развитие, взаимодействие в сфере науки и технологий, модернизация международной финансовой системы.

Члены БРИКС неоднократно характеризовались как наиболее быстроразвивающиеся крупные страны. Общая площадь организации составляет 43,5 км², а общая численность - примерно 3,53 млрд человек - около 26,7 % мировой поверхности суши и 43,5 % мирового населения.

Расширение состава организации открывает перед странами широкие возможности. Это и многочисленные выходы к морю, и новые логистические пути, и дедолларизация экономик, и торговля с новыми участниками объединения. Ведь БРИКС – в первую очередь, экономический союз стран с огромными рынками сбыта.

Движущаяся сила многополярности

Еще одной особенностью БРИКС в последние годы становится построение многополярного мира. Это признают даже западные страны, что подтверждается мнением исследователя Лондонской школы экономики и политических наук Эфе Каном Гюрканом. По его словам, в контексте многополярности, ее можно рассматривать как ключевую движущую силу, когда глобальный Юг стремится выстроить "новый тип международных отношений".

"Это объединение представляет собой не блок или альянс против какого-либо противника, а платформу для конструктивного диалога и сотрудничества в борьбе с глобальными вызовами", - подчеркивает он.

Что касается сферы безопасности, по мнению эксперта, БРИКС предлагает решать разногласия "с помощью диалога, а не конфронтации, на основе партнерства, а не союзничества, в рамках взаимовыгодных решений, а не игры с нулевой суммой, призывает уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, способствуя установлению более стабильного и спокойного мирового порядка".

Подобное мнение высказал и вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он считает, что БРИКС может стать частью новой инфраструктуры безопасности.

"Это надежда. Как я всегда говорил, БРИКС означает, что мы среди друзей. Когда общаешься с некоторыми карликовыми государствами Евросоюза, они разговаривают с нами так, будто они ядерные сверхдержавы", - подчеркнул политик.

Кыргызстанские эксперты тоже считают, что вступление КР в БРИКС было бы разумным и верным шагом. Как отметил доктор экономических наук, доцент, независимый эксперт по экономике и госуправлению Алмаз Насыров, на сегодня уже порядка 40 стран подали заявку на участие в организации.

"Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает вклад стран большой семерки. В финансовой архитектуре мира происходят тектонические изменения: перемещение инфраструктур и золотовалютных ресурсов в сторону стран БРИКС. Также стоит вопрос актуализации поддержки мировых платежных систем и валют именно золотообеспечением. Несмотря на процессы дедолларизации, доллар США является главной валютой, а финансовая подушка по-прежнему позволяет крупным странам влиять на экономические процессы. В связи с этим малые страны ищут альтернативные объединения, чтобы стать менее зависимыми от генеральных линий развитых стран. БРИКС сможет стать платформой, которая объединит инвестиции для повышения инфраструктурного потенциала этих стран", - пояснил Насыров.

С учетом близости Кыргызстана к России и Китаю, наша страна в случае вступлению в организацию получит все преимущества наравне с другими участниками объединения. Плюс улучшит двусторонние отношения со всеми государствами этой организации, особенно в сферах торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности. А также подчеркнет ведущую роль Кыргызстана среди развивающихся стран и продвинет его конструктивную роль в различных форматах сотрудничества, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

БРИКС, как гарантия противосанкционной безопасности

Еще одной перспективой для вступления стран в БРИКС является его гарантия экономической безопасности в случае попадания под санкции. Тому пример – Россия. Этому способствуют механизмы организации.

Эксперты подчеркивают, что интеграция национальных платежных систем среди государств-членов этого блока представляет собой один из инструментов адаптации к санкционным рискам и, несмотря на определенные ограничения, является важным фактором стабилизации ситуации. Тем более, когда современная финансовая инфраструктура, в частности, платежная система SWIFT, уже давно не отвечает интересам большинства стран мира, превратившись в инструмент политического и экономического давления. Это наглядно показала недавняя ситуация с отправкой денежных переводов из России в Кыргызстан, что стало серьезной проблемой для многочисленных мигрантов из нашей республики.

Напомним, Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На ней будет присутствовать и президент КР Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/440218
Теги:
Китай, Россия, саммит, безопасность, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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