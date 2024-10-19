В Китае отдали дань уважения великому мыслителю Конфуцию

Международный фестиваль конфуцианской культуры прошел в городе Цюйфу, в провинции Шаньдун под девизом "Беседы с Конфуцием, взаимное обучение цивилизаций". Открыл его член Политбюро ЦК КПК, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй. На церемонии присутствовали официальные лица и посланники из других стран, представители международных организаций, научных учреждений, студенты и граждане Китая.

Древний мыслитель и философ Китая Конфуций родился в городе Цюйфу. Его учение более 2 000 лет оказывает влияние на жизненные ценности и мысли жителей Поднебесной. По мнению экспертов, основанное Конфуцием учение и развитое на его основе конфуцианское мышление оказали не только глубокое влияние на развитие Китая, но и сыграли положительную роль в прогрессе всей человеческой цивилизации.

По общему признанию многих гостей, данный фестиваль является эффективной платформой для реализации предложенной Китаем Инициативы глобальной цивилизации и углубленного культурного обмена. Поэтому он вносит все больший вклад в содействие глобальному диалогу цивилизаций и укрепление дружбы между народами разных стран.

Начался праздник с традиционной торжественной церемонии поклонения мыслителю в храме Конфуция. В 9 часов утра прозвенели девять колоколов, и ворота императорского города Мин медленно открылись. Гости мероприятия, одетые в древние костюмы, шагнули в зал Дачэн, чтобы отдать дань уважения святому учителю Конфуцию. В главной церемонии участвовало более 370 гостей из 36 стран, а также Гонконга, Макао и Тайваня.

Церемония поклонения Конфуцию - это масштабное храмовое музыкально-танцевальное мероприятие, которое демонстрирует конфуцианское мышление и культуру в форме музыки и танцев, наглядно объясняя значение "обрядов" в конфуцианстве и выражая идею "благожелательного отношения ко всем людям". В рамках фестиваля прошла церемония вручения 19-й премии Конфуция ЮНЕСКО в области образования, которую получили три страны: университет Мансуры в Египте с проектом "Программа распространения грамотности", колледж Сокола в Индонезии с проектом "Грамотность коренного населения Индонезии" и Программа содействия сельскому образованию в Нигерии с проектом Fast Track.

В своем видеообращении заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини отметила: "В основе наших программ по распространению грамотности лежит принцип инклюзивности. В мире насчитывается около 770 миллионов подростков и взрослых, не владеющих базовыми навыками грамотности, причем около 60 процентов из них - женщины. Выбор, который мы делаем сегодня, повлияет на грядущие поколения. ЮНЕСКО привержена делу распространения грамотности как центрального элемента в расширении прав и возможностей".

Кстати, Премия ЮНЕСКО имени Конфуция в области образования, утвержденная 33-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году, в основном присуждается правительственным учреждениям, неправительственным организациям и отдельным лицам, добившимся выдающихся успехов и внесшим выдающийся вклад в области образования, особенно в распространении грамотности среди женщин и детей.