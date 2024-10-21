Будьте аккуратнее на дорогах. Гороскоп с 21 по 27 октября

Важным событием этой недели будет переход Солнца в зодиакальное созвездие Скорпион и случится это в среду, 23 октября. Начало недели выдастся довольно нервозным. Стремление к переменам может многое усложнить, создав проблемы в отношениях, а такое финансовым растрам. Сохранив эмоциональное равновесие, избежав проблем. Уже со среды, когда Солнце перейдёт в Скорпион, эмоции выровняются, а на троение улучшится. Возможен прогресс в делах, а в отношения вернётся романтика. В понедельник воздержитесь от комментариев. Они окажутся неуместными. А такое будьте аккуратнее на дорогах. Во вторник и среду не желательно брать или давать деньги в долг. Постарайтесь уделить больше времени общению с домочадцами. Четверо, пятница и суббота располагают к деловым перегонам, реализации новых проектов, а также к вечеринкам и свиданиям. Время энергетического подъёма. Удачны покупки, инвестиции. Воскресное размеренный день. Самое время заняться в покой, ремонтом в доме, покупками. С четверга по воскресенье удачные дни для посещения парикмахера и косметолога.

Овен - терять время на споры с руководствами и деловыми партнерами не имеет смысла, направьте свою энергию на решение финансовых вопросов, покупками, сделки, в том числе с недвижимостью. Вы сможете пополнить казну и осуществить свои мечты.

Ожидаются поездки, встречи с друзьями, родственниками и романтические рандеву. Вы хорошо проведете время, зарядитесь позитивными эмоциями и улучите момент для признания в любви.

Телец - отнеситесь с пониманием к отмене или переносу некоторых поездок и встреч.

Пытаясь реализовать планы, реализация которых становится невозможной из-за изменившихся условий, можно создать дополнительные проблемы. Переключите внимание на общение с друзьями и коллегами, а также на решение финансовых вопросов.

Советы и предложения, полученные от всевозможных знакомых окажутся жизнеспособными и станут хорошей заменой неудавшимся. Полученные подарки и финансовая поддержка поднимут настроение.

Близнецы - отложите покупки, инвестиции до лучших времён. Возникший азарт способен привести к существенным потерям. Беседа с друзьями охладит пыл, восстановив душевное равновесие. Направив силы в работу, вы достигните значимых результатов, в том числе и финансовых. Возможна поддержка давних влиятельных деловых партнёров.,Удастся решить важные вопросы, а также оформить документы.

Рак - не принимайте близко к сердце поступки и слова домочадцев. Их пыл быстро поубавится, когда они не дождутся вашей реакции. А тем временем прогресс в деловых переговорах и учёбе. Ваши предложения и ответы на вопросы будут настолько убедительны, что не оставит сомнения в вашем профессионализме. Благодаря проявленной инициативе станут возможными поездки на работу или учёбу за рубежом.

Лев - воздержитесь от острой реакции на новости и происходящее на дорогах. Эмоции скажутся не лучшим образом на здоровье, да и способны привести к происшествиям. Всё само собой образуется, наберитесь терпения. Хорошую поддержку окажут домочадцы. Благодаря их советам вы найдёте наилучшие решения всевозможным вопросам. Удачны покупки, а также вложения в собственный бизнес. Щ

Дева - деньги могут быть уже в ваших карманах и рост доходов сохранится, если вы не решитесь на рискованные сделки, необдуманные покупки и развлечений. Желания, растущие в геометрической прогрессии, будут подталкивать к новым тратам, и вместо накоплений появятся долги, а личная жизнь превратится в кошмар. Не потеряв головы от успехов, вы сможете правильно распорядиться деньгами, не впустите в свою жизнь любителей наживы и продолжите развитие прибыльных дел.

Весы - предвидя ваш успех, конкуренты предпримут отчаянную попытку помешать вам, втягивая в различные тяжбы. Постарайтесь избежать ссоры, поскольку она затронет не только работу, помешав в получении документов, но и отношения в доме. Выдержав эмоциональное давление, вы благополучно претворите в жизнь планы. Терпение й последовательность помогут добиться хороших результатов в делах и учёбе, а также покорить сердце любимого человека.

Скорпион - пользуясь вашей неосмотрительностью, недоброжелатели попытаются втянуть вас в неблаговидное дело или компрометирующую переписку и общение.. не вникнув в суть дела, а также поддерживая переписку с малознакомыми людьми, вы создаёте для себя проблемы. Продолжайте общение с влиятельными людьми и доверьтесь своей интуиции.

Ваши мечты осуществятся, благодаря хорошим и шедрым покровителям. Возможны удачные приобретения.

Стрелец - поверив на слово, вы заплатите двойную цену. Неосмотрительность приведёт к ошибкам в документах и финансовым просчётам. Вы можете переплатить при совершении покупок, либо лишиться изрядной суммы денег из-за развлечений или бурного, но мимолётного романа. Продолжайте следовать своим принципам, и вы не просчитаетесь. Благодаря настойчивости состоятся важные встречи и поездки, на ваших условиях будет положено начало долгосрочному сотрудничеству.

Козерог - свободолюбие до добра не доведёт. Поступая по-своему, вы усложните отношения с близкими людьми и доведёте до разрыва деловые отношения. Не одобрят ваших несогласованных действий влиятельные люди. Воздержитесь от самоуправства и продолжайте согласовывать свои действия как с друзьями, так и с руководством. Действуя сообща, вы сохраните выгодное сотрудничество, увеличите доходы и решите немало злободневных вопросов, в том числе и с недвижимостью.

Водолей - оказавшись в плену сомнений и надуманных страхов, вы можете предпринять меры, которые не лучшим образом отразятся на здоровье, усложнят отношения и сорвут важные поездки. Воздержитесь от смены планов, получив негативное известие. Скорее всего проблема не столь сильна, как кажется. Переборов негативные эмоции, вы сможете провести серию важных деловых встреч, устроить судьбоносное свидание и направиться в долгожданное путешествие.

Рыбы - для того чтобы ощутить себя счастливыми, не обязательно искать новых знакомств и переплачивать за развлечения. Оставшись без денег, вы так и не получите того, чего искали. Остерегайтесь краж и не искушайте судьбу в различных лотереях. Везение и счастье уже сопутствуют вам, а потому обратите внимание на спутника жизни, давних друзей и домочадцев. Вместе вы сможете провернуть выгодное дело и получить удовольствие от развлечений. Надо только услышать друг друга.

Астролог Андрей Рязанцев