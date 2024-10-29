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Кыргызстан и Таджикистан достигли соглашения по промышленной кооперации

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Состоялась встреча министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева с министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках двусторонней встречи Данияр Амангельдиев и министр промышленности и Шерали Кабир обсудили перспективные направления сотрудничества в промышленной кооперации. В ходе обсуждений стороны затронули вопросы взаимодействия в таких отраслях, как металлургия, легкая промышленность, машиностроение, химическая и фармацевтическая отрасли, а также производство строительных материалов.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для развития перспективных направлений сотрудничества. Также стороны приняли решение активизировать обмен визитами официальных и деловых миссий, а также проводить встречи представителей деловых кругов обеих стран для дальнейшего укрепления экономических связей.


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URL: https://www.vb.kg/440491
Теги:
Минэкономики, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан
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