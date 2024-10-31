В Бишкеке обсудили вызовы, стоящие перед финансовым сектором Кыргызстана

Сегодняшние кардинальные изменения в мировой финансовой системе говорят о том, что наступает постбреттон-вудская эпоха. Такое мнение в рамках круглого стола: "Тенденции и перспективы банковской системы Кыргызстана и стран ЦА в условиях вторичных санкций" озвучил эксперт по экономике и госуправлению, доцент, д.э.н. Алмаз Насыров.

По его словам, сегодня меняются не только стандарты, но и вся система товарооборота, основанная на свободном перемещении денежных потоков. Это происходит вследствие введения противоречивых экономических санкций. Прежде всего, блокировки свободы перемещения товарно-денежных потоков в зависимости от геополитических тенденций.

"Около 30 лет назад практически все новые постсоветские государства были втянуты в глобализацию. Став участниками Всемирного банка и МВФ, членами ВТО, мы вовлеклись и в международную финансовую инфраструктуру, включающую платежные системы, в том числе SWIFT, который сегодня фактически регулируется определенной доминантной группой, состоящей преимущественно из представителей коалиции западных стран. В свою очередь условия однополярного мира, которые формируются под воздействием относительно субъективных факторов, ставят в особо уязвимое положение экономики слабых и финансово неустойчивых, зависимых от внешних вливаний стран", - отметил спикер.

Он напомнил, что в структуре товарооборота Кыргызстана (по состоянию на август 2024 год) на долю экспорта приходится всего лишь 20%, а импорта – почти 80%. При этом ключевыми звеньями внешнего товарооборота республики являются страны ЕАЭС и Китай. В этой связи Бишкеку следует очень четко продумать, с кем работать, и в каком направлении двигаться, т.е. как правильно расставлять приоритеты экономического роста.

"По-прежнему львиная доля поступлений от трудовых мигрантов приходится на РФ и страны ЕАЭС. То же самое относится и к экспорту, основная часть которого уходит на рынки стран Евразийского экономического союза, и прежде всего на российский рынок. В частности, в 2023-м году товарооборот между Россией и Кыргызстаном составил порядка $3 млрд. Сейчас наступает экзистенциональный момент, который может определить параметры будущего существования страны. Поэтому нам надо определиться, где и с кем нам быть, в какой конфигурации финансовых взаимоотношений", - подчеркнул экономист.

При этом он подчеркнул, что банковская система сегодня находится в двоякой ситуации. С одной стороны зарабатывает гиперприбыли, но при этом пребывает в зависимости от различных санкционных приемов. В итоге в нынешних условиях актуализируется вопрос об определении, какого типа регуляция необходима финансовой системе Кыргызстана, учитывая, что от ответа на этот вопрос будут зависеть экономические процессы.

"На данный момент многие страны мира хотят справедливой системы финансовых и торгово-экономических взаимоотношений, в связи с чем начался процесс сокращения влияния доллара и распад основанной на Бреттон-Вудских соглашениях финансовой инфраструктуры. Естественно, в этих условиях требуется разработка альтернативной платежной системы. Хотя, на мой взгляд, это вопрос нужно было решать еще несколько лет назад, например, в рамках ЕАЭС. Когда начались первые санкционные шаги, нужно было разработать и протестировать в пилотном режиме некую платформу, чтобы без особых потрясений планомерно осуществить переход на другие форматы", - отметил спикер.

Он обратил внимание, что сегодня во главу трансформации мировых экономических процессов становится БРИКС, в связи с чем в него вступают те страны, которые ищут справедливости в финансовых взаимоотношениях. Для реализации идей объединения такие страны, как Саудовская Аравия, Китай и др. перемещают из стран коллективного запада на свои территории золотой резерв.

"Если мы придём к тому, что 95% платежей будут осуществляться в национальных валютах, то их золотое подкрепление станет основополагающим. Соответственно, изменятся и принципы формирования и управления платежной инфраструктурой. Альтернативой золотому запасу становятся цифровые финансовые активы. Это отдельный вопрос, который должен быть затронут в системе регуляции финансово-кредитной системы Кыргызстана. И в данном контексте БРИКС также представляется перспективным механизмом. Если вектор и финансовая инфраструктура перемещается в его сторону, то Кыргызстану, с учетом его структуры экспорта/импорта, привязанной странам, которые уже находятся в данном объединении, необходимо заявить свой интерес на вступление в данный формат и через него получить доступы к потенциальным возможностям. Уже сегодня нам необходимо начать прорабатывать вопросы интеграции в альтернативную платежную инфраструктуру. Нам нужно определиться с приоритетами, исходя из жизненных потребностей и национальных интересов" - добавил Алмаз Насыров.

В свою очередь системный аналитик Мурат Мусабаев подчеркнул, что проблема долларовой зависимости стоит уже не первый год. Однако когда Россия оказалась под санкциями, данная проблема стала особенно актуальной.

"Оказалось, что мировой регулятор может вводить односторонние санкции в отношении своих политических и экономических противников, исходя из своего собственного законодательства. Более того, США, оказывается, могут наложить арест на золотовалютные резервы любой страны – просто ограбить иностранное государство. И это уже стало точкой кипения. Многие страны мира, в том числе арабские, которые буквально лежали под американцами, сегодня осознали, что надо что-то менять", - подчеркнул аналитик.

В свою очередь замдиректора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек отметила, что западные страны, угрожая введением вторичных санкций многим странам мира, в том числе и Кыргызстану, где бизнес и экономика начали реально развиваться в последние годы, не особо озадачиваются вопросами социально-экономического положения тех государств, которые они пытаются задавить санкциями. Они просто выставляют свои требования, не давая при этом никакой экономической альтернативы.

"Международные финансовые институты дают нам какие-то гранты и кредиты, но они не нацелены на реальное развитие экономики, создание производства и т.д. Иногда создается впечатление, что их кредиты имеют противоположную цель – добить нашу экономику, которая выживает не благодаря, а вопреки "помощи" Запада. Западные структуры поддерживают нашу систему образования – она практически разрушена. Поддерживают систему здравоохранения – она развалена. Проекты в энергетике – это сплошная геополитика, и никакого реального эффекта. И так в любой отрасли. Нам уже пора понять, что перед МВФ или ВБ не стоит задача содействовать развитию наших стран. У них иная миссия – геополитическая, которая реализуется в интересах исключительно западной коалиции", - подчеркнула спикер.

При этом она отметила, что зачастую кредиты МВФ и ВБ используются для навязывания опасных для стран ЦА политических требований, включающих сокращение социально значимых программ поддержки населения и экономики, отмену государственных субсидий на топливо и продукты питания, дистанцирование от экономического сотрудничества с Россией и Китаем. Это путь к социальной нестабильности и ослаблению позиций руководства государств региона. Кроме того финансирование по линии международных кредитных организаций все активнее используется западными странами и для агрессивного продвижения чуждых населению региона якобы "общечеловеческих" ценностей западного формата, например повестки ЛГБТ.

"Государствам ЦА нужно с осторожностью подходить к заимствованиям у западных финансовых институтов, целью которых становится установление тотального санкционного контроля над финансами этих стран, что может плохо закончиться для центральноазиатских государств. Поэтому сегодня вопросы есть не столько к нашим банкам. Понятно, что они много лет встроены в эту международную финансовую систему. Вопрос, как решить имеющиеся проблемы и с наименьшими потерями выйти из сложившейся ситуации", - добавила Н. Крек.

Круглый стол: "Тенденции и перспективы банковской системы Кыргызстана и стран ЦА в условиях вторичных санкций" был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".