В Кыргызстане успешно завершился чемпионат мира по пауэрспорту (фото)

В Кыргызстане успешно завершился чемпионат мира и кубок мира по пауэрспорту, пауэрлифтингу и армлифтингу, который по мнению гостей прошел на высоком уровне. Для участия в столь значимом мировом турнире регистрацию прошли около 1000 человек из России, Казахстана, Монголии, Туркменистана, Азербайджана, Индии, Кыргызстана и так далее. В целом, масштабный турнир, организованный Федерацией пауэрлифтинга WPC/AWPC, WPSO/WPSO-A, собрал участников из 14 стран

На помосте чемпионата мира и кубка мира за победу боролись сильнейшие спортсмены со всего мира. В итоге в командном зачете сборная Казахстана заняла первое место, Россия – второе место и Монголия – третье место.

Как рассказал нашему изданию судья национальной категории федераций WPC - AWPC и WPSO/A-WPSO, а также спортсмен и рекордсмен, обладатель серебряного перстня элиты с допинг-контролем и обладатель высшего звания Кыргызстана Андрей Скок, важную роль в организацию турнира внесли президент федерации пауэрлифтинга Дмитрии Дороженко и ее главный секретарь Гульжан Нурлаева.

"Федерация активно работает над привлечением новых спортсменов и популяризацией пауэрлифтинга. С каждым годом интерес к этому виду спорта в Кыргызстане растет. Мы видим, как расширяется география участников, и это вдохновляет. Чемпионаты становятся настоящей ареной, где встречаются сильнейшие атлеты, и наблюдать за их выступлениями - большое удовольствие. Уровень федерации Кыргызстана вырос настолько, что теперь на таких турнирах участвуют до 370 спортсменов в день. Раньше мы проводили такое количество спортсменов только за 2 дня, а теперь вот за один день", - сказал судья.

Отметил высокий уровень организации турнира и президент организации пауэрлифтинга России Юрий Устинов. По его словам, в Кыргызстане турниры проходят всегда на высоком уровне.

"Мы сотрудничаем с федерацией пауэрлифтинга Кыргызстана уже 10 лет, и с каждым годом уровень проведения соревнований здесь растет и растет. В современной текущей мировой обстановке мы очень рады, что есть такая страна как Кыргызстан. Это прекрасная страна с прекрасными, открытыми добрыми людьми, куда мы можем прилететь командой и поучаствовать в спортивной борьбе. Первый чемпионат мира по этим дисциплинам прошел год назад в Москве и в этом году Кыргызстан принимает второй чемпионат мира", - сказал он.