Кыргызстан ежемесячно будет поставлять 80 тонн картофеля Узбекистан

Торговое представительство Кыргызской Республики при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Республике Узбекистан совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики заключили контракт на экспорт кыргызского картофеля в одну из крупнейших сетей супермаркетов Узбекистана.

Таким образом, заключен долгосрочный контракта на экспорт кыргызского картофеля в одну из крупнейших сетей супермаркетов Узбекистана – "Олма". Поставки будет осуществлять Открытое акционерное общество "Кыргыз Агрохолдинг".

В рамках соглашения объемы поставок составят порядка 80 тонн в месяц высококачественного кыргызского картофеля на долгосрочной основе.

Это обеспечит постоянное присутствие продукции на полках супермаркетов Узбекистана и удовлетворит растущий спрос на экологически чистые продукты, произведенные в Кыргызстане.

Контракт с сетью супермаркетов "Олма" стал важным шагом в развитии торговых отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, открывая новые возможности для отечественных производителей. Сотрудничество с одной из крупнейших сетей супермаркетов Узбекистана не только способствует увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, но и продвигает бренд кыргызского картофеля как качественного, экологичного и востребованного продукта в регионе.