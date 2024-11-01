Кыргызстан и Казахстан намерены совместно решать проблемы биобезопасности

В Бишкеке в рамках второго заседания Межпарламентского Совета по сотрудничеству между парламентами Казахстана и Кыргызстана председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан подняла вопрос сотрудничества в области биологической безопасности двух государств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе своего выступления депутат отметила, что кыргызстанские коллеги предлагали подписать меморандум о сотрудничестве по вопросам обеспечения биологической безопасности между парламентами Казахстана и Кыргызстана.

- По этому направлению у нас очень хорошо взаимодействуют министерства здравоохранения. Кроме того, в рамках ОДКБ существует специальный Координационный совет уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, очередное заседание которого прошло 30 сентября в Алматы. Ранее специалисты из Кыргызстана посетили Центральную референтную лабораторию Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева, где были ознакомлены с ее деятельностью, заслушали информацию о вкладе лаборатории в обеспечение биобезопасности страны, разработку и внедрение научных основ мониторинга, диагностики, профилактики и реагирования на особо опасные инфекции. Думаю, что кыргызстанская делегация полностью убедилась в абсолютной безопасности работы ЦРЛ, которая функционирует в строгом соответствии с мировыми стандартами биобезопасности. Мы готовы всегда продолжать сотрудничество по вопросам биобезопасности, конечно, на уровне правительств, которые более компетентны в этой сфере, - заявила депутат.

Напомним, в Бишкеке прошло второе заседание Межпарламентского Совета по сотрудничеству между парламентами Казахстана и Кыргызстана, в ходе которого обсуждались вопросы взаимодействия в экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи стороны подписали Положение о Межпарламентском Совете по сотрудничеству между Парламентом Казахстана и Жогорку Кенешем Кыргызстана.

Ранее Kazinform писал, что Казахстан и Кыргызстан на уровне Советов Безопасности двух стран активно сотрудничают по противодействию биологическим угрозам. Обе страны намерены вместе бороться с глобальными опасными инфекциями.

Источник: inform.kz